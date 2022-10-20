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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TSK kimyasal silah kullandı' iddiasına sert tepki!

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#Kimyasal Silah#TSK#Ömer Çelik
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten TSK kimyasal silah kullandı iddiasına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 08:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımları...

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar…

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.

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#Kimyasal Silah#TSK#Ömer Çelik

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