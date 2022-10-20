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Son dakika... MSB'den 'kimyasal silah' iddiasına yanıt: İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır

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#MSB#Kimyasal Silah#TSK
Son dakika... MSBden kimyasal silah iddiasına yanıt: İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 12:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına” yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TSK'mızın terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, TSK'nın başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen TSK tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetler'imiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

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"BEYHUDE ÇIRPINIŞLAR"

TSK'nın bugüne kadar tüm operasyonlarını komşu ülkeler ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği belirtilerek, "Bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında; sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları, kahraman TSK'mızın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur. TSK terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Kimyasal Silah#TSK

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