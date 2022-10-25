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Abana’da dere yatağına okul tartışması... Bakan Kurum son noktayı koydu

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#Murat Kurum#Abana#Okul
Abana’da dere yatağına okul tartışması... Bakan Kurum son noktayı koydu
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 12:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abana'da Ezine Çayı üzerine inşa edilen liseye yönelik olarak "Kret kotunun altında kalan yere ruhsat verilmez. Sıkıntı tespit edilirse orada yapıma müsaade etmeyiz" dedi.

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Deniz kenarındaki İnönü Lisesi’nin, geçen yılki sel felaketinde 70 kişinin öldüğü Ezine dere yatağına taşınmak istenmesi Abanalıları ayağa kaldırmıştı. Hürriyet’e durumu değerlendiren mühendisler de okulun dere yatağını daraltacağı, olası selde can kayıpları yaşanacağı uyarısında bulunmuştu

BAKAN KURUM'DAN HÜRRİYET'E AÇIKLAMA

Bakan Kurum, geçtiğimiz yıl sel felaketi yaşayan Abana’da Ezine Çayı yatağında inşasına başlanan ve bölge halkının büyük tepki gösterdiği İnönü Lisesi konusunda Hürriyet’e açıklama yaptı.

Kurum, Abana’da Ezine Çayı üzerine inşa edilen İnönü Lisesi ile incelemenin devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, “Sıkıntı tespit edilirse oraya yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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RUHSAT VERİLMEZ

Tartışmalara son noktayı koyan Kurum, inşaatla ilgili son duruma bakanlık olarak baktıklarını ifade ederek,

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“Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte inceliyoruz. Devlet Su İşleri kret kotunun altında kalan yere ruhsat verilmez. Hem bu durum inceleniyor hem de yeni yapılacak okulla ilgili sıkıntı var mı yok mu bakılıyor. Sıkıntı, problem varsa detaylı inceleyeceğiz. Sıkıntı tespit edilirse oraya yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu diğer yerler için de geçerli” diye konuştu.

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‘DSİ KURALLARINA UYULDU’

Öte yandan, Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, dere yatağına yakın yerin lise değil Abana Ortaokulu olarak planlandığını söylemişti. Bahçacıoğlu, “Bu yer 11 Ağustos 2021 selinden etkilenmediği gibi biz DSİ’nin dere yatağına yakın yerlerde bize verdiği hem yapılaşmama sınırına hem de binanın yerden yüksekliğini ifade eden ‘kret kotuna’ uyuyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. DSİ’ye rağmen yapmamız mümkün değil öyle olsa inşaat ruhsatı alamayız” demişti.

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Bahçacıoğlu, ortaokulu taşıyacağınızı söylüyorsunuz ama ilçe milli eğitim müdürlüğü CİMER aracılığıyla verdiği yanıtta lisenin taşınacağını bildirmiş, sorumuza ise, “Burayı 8 derslikli Abana Ortaokulu olarak ihale ettik, planladık. Şu anda İnönü lisemiz kendi yerinde devam ediyor. Ama ileriki süreçte tekrar değerlendirilecektir. İhtiyaca göre lise binası olarak da ortaokul binası olarak da kullanılabilir” diye konuştu. “Lisenin yerini bir yatırımcıya, turizimciye başka bir yerde okul yapma karşılığında verip vermeyecekleri” sorumuza ise “Bu bakanlığımızın kullandığı bir yöntem, Kastamonu merkezde denedik olmadı ama zamanı geldiğinde o şekilde de düşünülebilir. Yatırımcılara okul yapımı karşılığında verilebilir” yanıtını vermişti.

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 ‘DİNOZORLAR KARŞI ÇIKIYOR’

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, okulun taşınma işiyle kendilerinin alakası olmadığını ama DSİ’nin taşkın kotlarını belirleyerek, onun dışında kalan yerlere ‘inşaat yapılabilir’ raporu verdiğini söylemişti. MEB’in valilikle birlikte temel atılan yeri uygun gördüğünü anlatan Akgül, “Belediye lisenin yerine otel yaptıracak, birilerine verdi, diyorlar. O yer bizim değil ki birine verelim. Şikâyet edenler Abana’nın dinozorları, her türlü gelişmeye karşı çıkıyorlar, bir çivi çakılsın istemiyorlar” demişti.

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