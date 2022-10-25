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Bozdağ’dan yeni anayasa vurgusu: Hem başı açığa hem başörtülüye anayasal teminat

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#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ#Anayasa
Bozdağ’dan yeni anayasa vurgusu: Hem başı açığa hem başörtülüye anayasal teminat
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 12:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmasının nihayete erdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza sunum yapıldı. Cumhurbaşkanımız muhtemelen grupta açıklayabilir. Hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getireceğiz” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından anayasa değişikliği konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, “anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Grupta olabilir, daha sonra olabilir. Bu hafta grup yok zaten. Muhtemelen grupta açıklayabilir ama açıklamayabilir de” dedi Alternatiflerin teke düştüğünün altını çizen Bozdağ, aile ile ilgili düzenleme konusunda, “41’nci maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24’ncü maddeye iki fıkra ekleniyor” diye konuştu. Bozdağ, hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getireceklerini kaydetti.

"SÖZLERİNİ TUTACAKLAR"

Bozdağ, Finlandiya’nın terör örgütü elebaşlarının iadesi konusundaki tavrına ilişkin şunları söyledi:

“Uzmanlar düzeyinde Finlandiya’dan gelecek ekiple bakanlığımızdaki uzmanlar görüşecekler. Teknik düzeyde istişare yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz ya da ben yaparım. NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim İlk beyanlarımız çok açık. Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO’ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama Meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke. Sözünü tutar.”

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"TIKIR TIKIR YAPACAĞIZ"

Bakan Bozdağ, suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışma olup olmadığı konusundaki bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Yaptığımız taslak çalışmalar ayrı bir de nihayete erenler var. Uzun vadeli olanlar için komisyon kurduk. onlar çalışacaklar ama 1-2 günde değil bilim komisyonu çünkü hem kendi iç hukukumuz hem de akademik hem uluslararası hukuk incelenecek onlar bitirdikten sonra gündeme alacağız. Biz başlıkları duyurduk niyet açıkladık hedef ortaya koyduk ama muhtevayı netleştirmedik. Bunlar seçimden sonra tıkır tıkır yapacağız.”

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