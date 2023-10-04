AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Sözlerini kınıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmektedir. Yaklaşık dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak.

Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. Türkiye Yüzyılı mesajları, bölge barışı ve insanlığa söyleyeceğimiz sözler bakımından bütün kurumsal yeniliklere kadar söylenecek çok şey gündeme gelecektir.

Gençlerin, kadınların, Türkiye'nin tüm sosyolojisinin kucaklandığı bir tablo oluşacak. Bu kongreler önümüzdeki döneme ışık tutacak. Tecrübe-değişim dengesi milletin talebine göre olacak.

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ‘GAZİ MECLİS DEMEM’ İFADESİNİ KINIYORUM

Gazi Meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü.

Bu Türkiye’ye saldıranların bile aklına gelmeyen bir ifadedir CHP liderinin ‘Gazi Meclis demem’ ifadesini kınıyorum.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün hatırına CHP’ye oy veren vatandaşları incitti. Gazi dememesi yüce Meclis’ten bir şey eksiltmez. Yüce Meclis’te olmaması olumlu bir gelişme olarak kayda geçti. Kılıçdaroğlu CHP'ye kilit vuruyor.

'ALİYEV’İN KARARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Kafkasya’nın barışına bir çağrı yapıldı. Bölge barışı için platform kuralım denilmiştir. Ermeni halkı için de önemlidir. AB aynı vizyonsuzluğu gösteriyor. Aliyev’in kararını takdir ediyoruz. Fransa, Ermenilerin bölgede işgalci olduğunu diyemiyor.

Gözden Kaçmasın Türkiye şartı kabul edilmedi, Aliyev toplantıya katılmama kararı aldı Haberi görüntüle

ANKARA’DA TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ

Öncelikle bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir, dünyanın her yerinde böyle eylemeler olabiliyor. Terörle mücadele katlanarak sürecek. AK Parti’de terörle mücadele konusunda fikir ayrılığı yoktur.

FRANSA'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI: SON DERECE FAŞİZAN BİR UYGULAMA

Fransa bizim 28 Şubat’ta yaşadığımız karanlık günlere dönüyor. Kadınların kılık kıyafetine karışılması faşizan bir hareket olduğu görüldü. Fransa’daki toplumsal barışa zarar verir.

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Kılıçdaroğlu açısından yeni dönemi hakaret açısından bir başlangıç oldu. Helalleşme dedi, hesaplaşma olduğunu biliyorduk. Belediyelerin çalışmaları eleştirilebilir. Bilal bey de görüşlerini paylaşmış. Bunların siyasi eleştiriye tahammülü olmadığı anlaşılmıştır. Siz de kendinize göre görüşünüzü bildirirsiniz. Siyasi tartışmalara aile sokulmaz.

Bilal beyin söylediklerinin çok fazlasını CHP’liler söylüyor. Kılıçdaroğlu sen kimsin diyor, bu soruyu sana da sorarlar.

'SIFIR ATIK PROJESİ KÜRESELLEŞMİŞTİR'

Emine Erdoğan’ın faaliyetleri ile ilgili söyledikleri çok daha vahim. Dünyanın her tarafında, gelişmiş ülkeler bu tür faaliyetlere destek verir. Sıfır Atık projesi bir BM kurumudur. Sıfır Atık’la ilgili BM’de danışma kurulu kuruldu. İlgili bakanların bu sürece katılmasından daha doğal ne olabilir. Bir kişi anlamaz o da Kılıçdaroğlu. Sıfır Atık projesi küreselleşmiştir.

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'CHP’DEKİ DURUM ZİHNİYET YARIŞI DEĞİL'

Siyasi kavramların haysiyeti korunmalı. Değişim çok kıymetli bir kavram. CHP’deki tartışma, kavga, Kılıçdaroğlu dışında değiştirilmek istenen yok. CHP’deki durum zihniyet yarışı değil. Kılıçdaroğlu’ndan farkları Yassıada açıklamaları yapabiliyorlar. Genel merkezciler-anti genel merkezciler kavgası.