Türkiye şartı kabul edilmedi, Aliyev toplantıya katılmama kararı aldı!

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Azerbaycan'ın 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saatte zaferle sonuçlanan terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim oldu ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başladı.



KRİTİK TOPLANTI: FRANSA VE ALMANYA DA KATILACAKTI



Bakü'nün zaferi sonrası Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu.

Ermenistan güvenlik konseyi toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağını duyurmuştu.



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Azerbaycan bugün kritik görüşmelere Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu.



Azeri medyasında yer alan haberlere göre, Bakü yönetimi toplantıya Türkiye'nin katılımı konusunda ısrar etti ancak Almanya ve Fransa buna karşı çıktı.

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Fransa Karabağ zaferi sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık Bakü yönetimine asılsız suçlamalarda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'a yaptığı ziyarette Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini duyurdu. Colonna, görüşmede güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan'a teslim edilmesine olanak sağlayacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Fransız bakanın ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi göstermesi sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron "Fransa Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece endişeli, çünkü şu anda tehlikede olan bu." demiş ve Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu:

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"Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, Bakü'nün manevralarını her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümeti var."