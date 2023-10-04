Mühimmat tükenmek üzere, McCarthy görevden alındı! Ukrayna için tehlike çanları çalıyor...

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Ukrayna savaşı Kiev yönetiminin kaybettiği toprakları geri alabilmek için başlattığı karşı saldırı ile devam ediyor.Ukrayna her gün Rus cephelerine binlerce top atışı yapıyor ve bu mühimmatın önemli bir kısmı NATO ülkelerince tedarik ediliyor. Ancak NATO ve İngiliz askeri yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre bu mühimmatlar tükenmek üzere.

Rusya ile savaşın 20. ayına girdiği dönemde yaşanan mühimmat eksikliği ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görevden alınması Ukrayna'daki endişeleri artırdı...



NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği mühimmat desteği nedeniyle mühimmatsız kalmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

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Varşova Güvenlik Forumu’nda konuşan NATO’nun en üst seviyeli askeri yetkilisi olan Bauer “mühimmatın neredeyse dibini sıyırdık” dedi.

Amiral Bauer’e göre hem hükümetlerin hem de savunma şirketlerinin “üretimi çok daha hızlı bir tempoda artırması gerekiyor”.

Bauer, NATO ülkelerinin on yıllar boyunca askeri alana yeterli yatırım yapmadığını, bu yüzden Ukrayna’ya mühimmat tedarikine başladıklarında pek çok ülkenin cephaneliğinin yarısının bile dolu olmadığını söyledi.

İNGİLTERE'DEN ÇAĞRI: ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

ingiltere Savunma Bakanı James Heappey de Batı ülkelerinin mühimmatının epey azalmış göründüğünü söyleyerek NATO üyelerini, söz verdikleri gibi gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya harcamaya davet etti:

“Şimdi değilse, Avrupa’da bir savaş varken değilse ne zaman?”



İsveç Savunma Bakanı Pol Jonson da Ukrayna’yı uzun vadede desteklemeye devam edebilmek için Avrupa’nın savunma sanayisine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi:

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“Şu anda mühimmatımızın önemli bir kısmını harcadık.

“Ve uzun vadede Ukraynalıların Avrupa’daki bu savunma endüstrisinden mühimmat edinmeye devam edebilmesi hayati öneme sahip.

“Burada hacim konusunda önemli dersler aldık, özellikle de top mühimmatı konusunda.”

McCARTHY'NİN GİDİŞİ NASIL ETKİLEYECEK

Mühimmat konusunda peş peşe gelen çağrılar tam da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevden alındığı döneme denk geldi.

Ukrayna'ya destek verilmesini destekleyen McCarthy'nin gidişi ile ABD yardımının geleceğine ilişkin yeni belirsizlikler ortaya çıktı.



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McCarthy, devletin kepenk kapatmasına saatler kala siyasi kaosu engellemek adına Ukrayna yardımını çıkararak 45 günlük bir bütçe tasarısı sunma yoluyla krizi engellemeye çalışmıştı.

Aralarında Cumhuriyetçi meclis üyelerinden Matt Gaetz’in de bulunduğu Trump’a yakın vekiller, geçici devlet bütçesinden 6 milyar dolarlık Ukrayna yardımlarının çıkarılmasını istiyordu.

Gaetz Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada McCarthy'nin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını öne sürerek, "Sayın Başkan, bize Ukrayna ile ilgili gizli anlaşmada ne olduğunu söyleyin. Biden'a, harcamalara devam edebilmesi için sunulan taahhütler neydi?" sorusunu yöneltti.



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ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım, savaşın başlangıcından 31 Temmuz'a kadar 46,6 milyar dolarlık şaşırtıcı bir rakama ulaştı

ABD'li bir savunma yetkilisi Temmuz ayında CNN'e verdiği demeçte, cephanenin özellikle Ukrayna savaş alanlarında şaşırtıcı bir oranda kullanıldığını kabul ederek, Rus kuvvetlerine günde 2.000 ila 3.000 top mermisi ateşlediğini söyledi.

Pentagon da Temmuz ayında Ukrayna'ya bugüne kadar 2 milyondan fazla top mermisi sağladığını duyurmuştu.