Karabağ zaferi sonrası Ermeni gazete 'utanç verici rolü' yazdı: Hayal kırıklığına uğradık

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Azerbaycan'ın Karabağ zaferi dünya basınının manşetlerinden düşmüyor.

Gelişmeleri sıcağı sıcağına okurlarına duyuran dünya basını Türkiye'nin bölgede oynadığı role dikkat çekiyor.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'da ise öfke ve hayal kırıklığı hakim. Bu durum ülke basınında yer alan haberlere de yansıyor.

Aravot gazetesi Ermenilerin uğradığı hayal kırıklığını yazdı. 'Biden'ın Artsakh Konusunda Eylemsizliği Amerikalı Ermenileri Hayal Kırıklığına Uğrattı' başlığını atan Ermeni gazete haberde şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın Artsakh'ın kaybedilmesindeki utanç verici rolü ve Ermenistan sınırlarının savunulmasında eylemsizliği konusunda pek çok haklı şikâyet var. Ancak Azerbaycan'ın Artsakh ve Ermenistan'a yönelik saldırganlığına ABD dahil uluslararası toplumun ilgisizliğinden de şikayet edilecek çok şey var.'

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Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve yapılan antiterör operasyonunu 'saldırı' olarak nitelendiren Ermeni gazete 'Biden, Ermenistan ve Artsakh'ı umursamıyor' dedi ve bunun Ermeni diasporasını hayal kırıklığına uğrattığını yazdı.

'Biden Yönetimi'nin Artsakh mültecilerine 11,5 milyon dolar bağışlama vaadi dışında somut bir adım atmaması birçok Ermeni-Amerikalıyı oldukça hayal kırıklığına uğrattı' diyen Aravot yazının devamında şu ifadeye yer verdi;

'ABD tarihinde görevdeki bir başkan için en düşük puanlardan birine sahip olan Biden, Ermeni-Amerikalı seçmenlerin desteğini kazanmak için daha fazla çaba göstermedi.'

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yüz binden fazla Ermeni’nin Ermenistan’a göçtüğünü açıkladı. Ermenistan Büyükelçisi Edmon Marukyan, heyetin bomboş bir Dağlık Karabağ ile karşılaşacağını, bunun bir 'etnik temizlik olduğunu' öne sürdü Azerbaycan ise 'etnik temizlik' suçlamalarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin bölgede kalmasını ve ülkenin çok uluslu toplumunun bir parçası olmasını istiyor' denildi.

Politico'nun haberine göre AB, ABD ve Rusya, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu öncesinde Türkiye'de gizli görüşmelerde bulundu.

Bu habere sayfasında geniş yer ayıran Asbarez söz konusu görüşmenin bölgeye yardım konvoylarının nasıl ulaşacağına odaklandığını yazdı.

ERMENİSTAN'DA SON UMUT FRANSA

Rusya ve ABD'den istediğini almayan Ermenistan umudunu Fransa'ya bağladı

Aravot bir başka haberinde Fransa'nın Ermenistan ile silah anlaşması imzalamaya hazır olduğu bilgisine yer veri.

News.am 'Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat tedariki için sözleşme imzalamayı kabul etti' manşeti ile çıktı ve Fransız bakanın anlaşmanın detaylarını açıklamadığının altını çizdi.

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FRANSIZ BAKANDAN KÜSTAH PAYLAŞIM

Fransız bakan Colonna, Ermenistan ziyareti sırasında Ağrı Dağı’nın fotoğrafını paylaşarak, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi. Colonna'nın bu paylaşımı, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Azerbaycan operasyonla, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamıştı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, silah bırakmayı ve Bakü yönetimiyle 'bölgenin Azerbaycan'la yeniden entegre olması' için görüşmeler yapmayı kabul etmişti.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrası, Dağlık Karabağ'ın resmen Azerbaycan'ın toprağı olduğu bir kez daha teyit edilmiş, bölgedeki ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.