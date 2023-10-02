Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı... Azerbaycan'ı tehdit etti!

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Azerbaycan'ın Karabağ zaferi dünya basınının manşetlerinden düşmüyor.

Gelişmeleri sıcağı sıcağına okurlarına duyuran dünya basını Türkiye'nin bölgede oynadığı role dikkat çekiyor.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'da ise kaos hakim. Pek çok uzman Ermeni lider Paşinyan'ı zor günler beklediğini dile getirirken Ermeni asıllı model Armine Harutyunyan'dan skandal açıklamalar geldi.

Harutyunyan, Ermeni terör örgütü Voma'ya katıldığını duyurdu.

Silahlı görüntüleri paylaşılan Harutyunyan, Azerbaycan'ı tehdit eden açıklamalarda bulundu.

Ermeni model, terör örgütünün kanalına röportaj verdi. Elinde silahla antrenman anları paylaşılan Harutyanyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

'AZERBAYCAN'A SAVAŞ İLAN EDİN'

Ermeni terör örgütü Azerbaycan'ı tehdit ederek Bakü'ye savaş ilan edeceklerini söyledi. Terör örgütü Vamo'nun içinde terör örgütleri PKK ve ASALA teröristleri de yer alıyor.

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Azerbaycan operasyonla, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamıştı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, silah bırakmayı ve Bakü yönetimiyle 'bölgenin Azerbaycan'la yeniden entegre olması' için görüşmeler yapmayı kabul etmişti.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrası, Dağlık Karabağ'ın resmen Azerbaycan'ın toprağı olduğu bir kez daha teyit edilmiş, bölgedeki ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.

ERMENİ İDDİALARINA YALANLAMA

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yüz binden fazla Ermeni’nin Ermenistan’a göçtüğünü açıklamıştı.

Ermenistan Büyükelçisi Edmon Marukyan, heyetin bomboş bir Dağlık Karabağ ile karşılaşacağını, bunun bir 'etnik temizlik olduğunu' öne sürdü Azerbaycan ise 'etnik temizlik' suçlamalarını reddetmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin bölgede kalmasını ve ülkenin çok uluslu toplumunun bir parçası olmasını istiyor' denildi.