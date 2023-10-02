Komşu haddini aştı... Azerbaycan zaferi sonrası skandal manşet!

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Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.

Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce NATO sonra BM zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen komşu basını bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

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Azerbaycan'ın kazandığı zaferi mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi 'Türkiye'nin ikiyüzlülüğü: Azerbaycan gibi Kıbrıs çıkmazı da tek devletli çözümle çözülmeli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'BAKÜ TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI'

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Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak tanındığı bilgisini okurları ile paylaşan Kathimerini 'Bakü yakın zamanda sözde Artsakh Cumhuriyeti'ni parçalayarak ve otuz yıllık Ermeni askeri işgalinin ardından toprak bütünlüğünü yeniden tesis ederek tarihi bir başarıya imza attı' dedi.

Bu tarihi başarıda Türkiye'nin son derece önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Açıkça görülüyor ki, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu Türkiye gibi vazgeçilmez bir müttefik tarafından garanti altına alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunu NATO doktrinine göre eğitmiştir. Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları Bakü'nün Erivan'a karşı hava üstünlüğünü sağlarken, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı bilgiler de Azerbaycan'ın savaş sahasındaki operasyonel avantajını pekiştirdi. Doğal olarak Ankara, Azerbaycan'ın 2020 ve 2023'teki zaferlerinden hem övgü aldı hem de gurur duydu.'

Azerbaycan'ın zaferi ve Türkiye'nin etkisini kabul eden gazete haberin ilerleyen bölümlerinde skandal ifadelere yer verdi.

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Türkiye'yi 'ikiyüzlülük' ile suçlayan Kathimerini 'Bu durum bazı soruları akla getiriyor: Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararına aykırı olarak 49 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesini sürdürürken, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını desteklemesi ve kutlaması ne kadar ikiyüzlülüktür?' dedi.

Kathimerini Türkiye'nin AB'ye üye olabilmesi için birliğin Kıbrıs'ı şart olarak sunması gerektiğini öne sürdü.

AB'DEN SKANDAL ADIM

Öte andan AB Güney Kıbrıs'ta skandal bir adım attı. Askeri geçit töreninde AB ilk kez resmen temsil edildi.

Güney Kıbrıs'taki Rum yönetiminin her yıl 1 Ekim'de kutladığı 'Bağımsızlık Günü'nde, askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

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Lefkoşa'daki törene Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros katıldı.

ERDOĞAN'IN AB AÇIKLAMASI DÜNYADA MANŞET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB açıklamaları da Yunan basınında geniş yer buldu. Proto Thema 'Türkiye cumhurbaşkanı, 'AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı' dedi ve katılım sürecinde yeni taleplere veya şartlara tolerans göstermeyeceğini söyledi' dedi.

CNN Yunanistan 'Erdoğan: AB'den hiçbir beklentim yok' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos 'AB'ye sert dil' yorumunda bulundu ve 'Erdoğan, AB'ye yönelik yeni bir sert saldırı başlattı ve Türkiye'ye yönelik haksızlıkları bir an önce düzeltmediği takdirde daha fazla kapıda beklemeyeceğini yineledi' dedi.

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In.gr Erdoğan'ın 'Türkiye, bizi 40 yıldır kapısında tutan Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemiyor' ifadesini öne çıkardı.

Kathimerini 'Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok' manşetini attı.

1959 yılında başlayan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) yolculuğu, 1999 yılında yeni bir şekle büründü. 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye yıllardır beklediği kapıyı biraz aralamıştı. Aralık ayında Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne geldi. Avrupa Birliği Konseyi, 6 yıl sonra Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlanması kararını aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları dünya basının da dikkatinden kaçmadı. Alman N-TV 'Erdoğan AB tarafından daha fazla bir şey söylenmesini istemiyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye 1999'dan bu yana resmi kanallardan AB'ye üye olmaya çalışıyor. O günden bu yana süreç uzadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sonuna geldiği görülüyor. Milletvekillerine, ülkenin artık Brüksel'den gelecek herhangi bir katılım talebini kabul etmeyeceğini söyledi.'

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France 24 'Erdoğan, Avrupa Birliği'ni ülkesinin üyelik hedefini geciktirdiği için de eleştirdi' dedi.

Wion 'Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Economic Times haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin '40 yıldır bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini' söyledi' ifadesine yer verdi.

Al Arabiya 'Cumhurbaşkanı, ülkesinin bloğa katılması için katılım sürecine ilişkin yeni taleplere veya koşullara tolerans göstermeyeceğini söyledi dedi.

Hindustan Times ise haberinde 'Parlamentonun açılış oturumu öncesinde konuşan Erdoğan, 'Biz AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadılar' dedi' ifadesine yer verdi.

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