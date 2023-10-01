Karabağ zaferi manşetlerden düşmüyor... Alman dergi adını koydu: Artık en büyük güç Türkiye! İşte Paşinyan'ın kurtuluş reçetesi

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Azerbaycan'ın Karabağ zaferi dünya basınının manşetlerinden düşmüyor.

Gelişmeleri sıcağı sıcağına okurlarına duyuran dünya basını Türkiye'nin bölgede oynadığı role dikkat çekiyor.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası bölgedeki son durumu analiz eden Focus dergisi çarpıcı bir analize imza attı.

Almanya’nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Focus 'Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ele geçirmesi Putin ve Erdoğan için ne anlama geliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Rusya'nın Ermenistan'a yardım etmediğini hatırlatan Focus, Putin'in Ermenistan'da Rus yanlısı bir yöneyim hayal ettiğini belirtti.

Yazıda Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın istese dahi yardım etme opsiyonlarının kısıtlı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin bölgede oynadığı role dikkat çeken Alman dergi 'Bugün bu bölgenin en önemli gücü Rusya değil, Türkiye'dir' dedi.

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'Moskova'nın zayıfladığı bu aşamada her şey Ermenistan ile Türkiye arasında bir yakınlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı' denilen analizde Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde taviz vermek zorunda kalacağı aksi halde Moskova'ya bağımlılık tuzağından asla kurtulamayacağı belirtildi.

Focus yeni dönemde Paşinyan'ın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de yazdı.

Ermeni lider için tabiri caizse 'kurtuluş reçetesi' veren Alman dergi 'Paşinyan gerçekçi ve ileriye dönük düşünürse Türkiye ile barışır ve onun isteklerine boyun eğer' dedi.

Joachim Krause imzalı analizde 'Paşinyan iktidarda kalırsa ki bu kesin değil, Türkiye'ye yaklaşarak yeniden manevra alanı kazanmaya çalışması muhtemel. Bunu zaten yeniden seçildikten sonra Erdoğan'ı ziyaret ederek yaptı ve orada belli bir güven inşa etmeyi başardı. ABD'ye karşı temkinli bir açılım yaptı ama bu henüz pek bir şey kazandırmadı' ifadelerine yer verildi.

'Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Ermenistan'ın içinde bulunduğu ıssız durumu iyileştirmenin tek şansıdır' diyen Krause 'Batı şimdi ne yapabilir ve ne yapmalıdır?' sorusuna ise şu yanıtı verdi;

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'Mevcut durum göz önüne alındığında, tek bir şeyin faydası var: Ermenilere, içinde bulundukları kötü durumun asıl sorumluluğunun kendilerinin olduğunu açıkça göstermek ve Ermenistan ile Türkiye arasında yakınlaşmayı teşvik etmek.'

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yüz binden fazla Ermeni’nin Ermenistan’a göçtüğünü açıkladı. Ermenistan Büyükelçisi Edmon Marukyan, heyetin bomboş bir Dağlık Karabağ ile karşılaşacağını, bunun bir 'etnik temizlik olduğunu' öne sürdü Azerbaycan ise 'etnik temizlik' suçlamalarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin bölgede kalmasını ve ülkenin çok uluslu toplumunun bir parçası olmasını istiyor' denildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ise Menendez skandalının Ermenistan'a olumsuz etki edeceğiniz yazdı.

'Bay Menendez'in Ermenistan'la güçlü siyasi ve kişisel bağları var' denilen haberde şu değerlendirmeye yer verildi;

'Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ele geçirmesinin ardından bir kriz anında kongredeki en güçlü savunucusunu kaybeden Ermenistan için de endişe kaynağı' denildi.

Azerbaycan operasyonla, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamıştı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, silah bırakmayı ve Bakü yönetimiyle 'bölgenin Azerbaycan'la yeniden entegre olması' için görüşmeler yapmayı kabul etmişti.

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Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrası, Dağlık Karabağ'ın resmen Azerbaycan'ın toprağı olduğu bir kez daha teyit edilmiş, bölgedeki ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.