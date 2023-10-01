Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok net NATO mesajı... İsveç basını böyle duyurdu: Türkiye bir kez daha uyardı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu.

İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, 'İsveç, Ankara’nın NATO üyeliği konusunda desteğini almak için terörle mücadelede daha katı adımlar atmalı' dedi.

Yılmaz İngiliz gazeteye yaptığı açıklamada Meclisin bu konuda çok hassas olduğunun altını çizdi.

Yılmaz'ın açıklamaları kısa sürede İsveç'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Aftonbladet 'Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme talepleri: Terörle mücadelede daha çok şey yapılmalı' başlığını attı.

TBMM'nin bugün açıldığı bilgisini okurları ile paylaşan gazete 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Financial Times'a yaptığı açıklamada, meclisin bu konularda çok hassas olduğunu söylüyor' dedi.

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İsveç'te gerçekleştirilen provokatif eylemlerin ilişkileri gerdiğini kabul eden gazete İsveç hükümetinin anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getirdiğine inandığını aktardı.

Haberde 'TBMM açılıyor ancak İsveç'in NATO başvurusunun onaylanması gündemde değil' ifadesine yer verildi.

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyordu. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

Dagens Industri 'Türkiye İsveç'ten daha fazlasını talep etmeye devam ediyor' manşetini attı.

Yılmaz'ın açıklamalarına geniş yer ayıran gazete 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in askeri ittifaka katılımını onaylamayı kabul etmiş olsa da, Türk parlamentosunun da evet demesi gerekiyor' dedi.

'Türkiye bir kez daha uyardı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Expressen şu değerlendirmede bulundu;

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'Türkiye, İsveç'in içeri girmesi için artık teröre karşı daha fazla önlem alınmasını istiyor.'

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Aynı haberde 'Uzmanlar, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağının kesin olmadığını ancak uzun bir süreç olabileceğini söylüyor' görüşüne yer verildi.

Tarihçi ve NATO uzmanı Jussi Hänhimäki, Svenska Dagbladet'e, İsveç'in üyelik sürecinde kalıcı bir bekleme odasında kalabileceğini söyledi.

SvD'ye konuşan eski güvenlik analisti Simon Cleobury ise Türkiye ve Macaristan'daki hükümetler görevde kaldığı sürece İsveç'in üyeliğinin gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.