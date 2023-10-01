Sırp lider dünyaya ilan etti... Kritik görüşme sonrası askerleri çekti

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Bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran Sırbistan'dan geri adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın açıklamaları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Sırbistan’ın savaş istemediğini ve Sırp birliklerinin geri çekildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşerek Kosova ile gerilimin derhal düşürülmesi ve son şiddet olaylarının sorumlularından hesap sorulması gerektiğinin altını çizdim. Ayrıca AB arabuluculuğunda yürütülen diyalog kapsamındaki taahhütlerin tam olarak uygulanmasının önemini vurguladım' dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise 'Sullivan Kosova sınırı yakınlarındaki Sırp askeri hareketliliğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. NATO'nun, NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) özellikle Kosova'nın kuzeyindeki varlığını ve faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik son kararlarına dikkat çekerek, ABD'nin KFOR'un görevini yerine getirebilmesi için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak üzere Müttefiklerimizle birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi' denildi.

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BİRLİKLER GERİ ÇEKİLİYOR

Sırp medyası, Vucic’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Vucic, Sırbistan’ın savaş istemediğini, hedefinin Avrupa Birliği olduğunu belirterek, “Bu Belgrad için neden faydalı olsun ki? Amaç ne olabilir? İnşa ettiğimiz pozisyonumuzu yok etmek mi? Bir günde yok etmek mi? Sırbistan savaş istemiyor. Geçen yıl hattın yakınında 14 bin kuvvetimiz vardı, bugün 7 bin 500 kuvvetimiz var. Bunu 4 bine düşüreceğiz” dedi.

GERİLİM SEÇİMLERLE BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki gerilim, Mayıs ayındaki yerel seçimleri Sırpların boykot etmesinin ardından, Arnavut belediye başkanlarının Sırpların çoğunlukta yaşadığı yerlere atanmasıyla başlamıştı.

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AB arabuluculuğunda yapılan son görüşmeler de geçen hafta sonuçsuz kalarak çöktü.

Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak Belgrad ile birlikte müttefikleri Çin ve Rusya Kosova’yı tanımıyor.

Birçok Sırp Kosova’yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor. Kosova’nın 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı ise Sırp.