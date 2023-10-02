Zelenski'ye soğuk duş... Ukrayna'ya 2 NATO üyesinden peş peşe darbe

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken iki NATO üyesinden gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Newsweek bu gelişmeyi 'Ukrayna İki NATO Müttefikinden Kötü Haber Aldı' başlığı ile duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarında yardımcı olmak üzere bu ülkeye ileri teknoloji uzun menzilli füze vermeyi planlıyor. ABD medyasının konuyla ilgili yetkililerden aktardığına göre, Ukrayna'ya 300 km menzilli ATACMS füzeleri verilecek...

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ABD merkezli derginin internet edisyonunda yer alan habere göre, iki NATO üyesi ülke ABD ve Slovakya'da, Ukrayna'yı derinden etkileyecek gelişmeler yaşandı.

ABD Kongresi, haftalar süren tartışmaların ardından 45 günlük kısa vadeli harcama tasarısını kabul etti.

Söz konusu tasarı, iki partinin de desteğini aldı. Ancak tasarının Ukrayna için ek fon içermediği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için 300 milyon dolar talep etti. Ancak bu fonlar tasarıya dahil edilmedi.

ABD'den gelen haberin yankıları sürerken Slovakya’da, Ukrayna'da adeta soğuk duş etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Ülkede düzenlenen genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, Rusya yanlısı eski Başbakan Robert Fico önde tamamladı.

Slovakya’da yarışı önde tamamlayan Fico kampanya boyunca Ukrayna'ya askeri yardımı sona erdirilmesi vadinde bulunmuştu.

Batı ülkelerinin Kiev’e askeri yardımlarını savaşı körüklediği gerekçesiyle eleştiren Fico, Seçim kampanyası boyunca 'Ukrayna’ya tek bir mermi bile yardım edilmeyeceğini' ve Rusya’yla ilişkilerin düzeltileceğini vaat etmişti.

AB ve NATO üyesi Slovakya’da pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde yüzde 23.37 oy alan SMER-SSD hükümetin kuracak çoğunluğu sağlayamadığından Fico’nun başka bir partiyle koalisyon yapması gerekiyor.

Slovakya, 2021’de başlayan işgalin ardından Ukrayna’ya en çok silah yardımında bulunan ülkelerin arasında yer alıyor.

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AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarına katılmayan Macaristan’ın lideri Victor Orban, Fico’nun seçim zaferini sosyal medya hesabından kutladı.

Sırbistan’da son 5 yılda, başbakanlık görevi 5 kez el değiştirirken, iki koalisyon, bir azınlık, bir de teknokrat hükümeti düştü.

Elon Musk ise X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Zelenski'yi ti'ye aldı. İnternette sıkça paylaşılan bir fotoğrafa Ukrayna liderinin kafasının montajlandığı kareyi paylaşan Musk '5 dakikalığına 1 milyar dolarlık yardım istemeyince' notunu düştü.

Musk'ın bu paylaşımına başta Ukraynalı kullanıcılar olmak üzere sosyal medyadan tepki yağdı.