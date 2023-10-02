Kahraman polisler teröre geçit vermedi... Ankara'daki hain saldırı girişiminden yeni detaylar

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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TERÖRİSTLER AİLE SÜSÜ VERİP KAYSERİ'DE ARACI GASP ETTİ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ saldırı girişimi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Mikail Bozlağan 24 yaşında genç bir veteriner hekimdi. Develi’ye bağlı bir köyde aracı ile seyir halindeyken teröristler kendilerine aile süsü veriyor. Cumartesi günü veteriner hekim yolda kalan insanları aracına aldığını düşünüyor. İyilik yaptığını düşünüyor ama teröristleri aracına almış oluyor. Bir süre sonra teröristler Mikail Bozlağan’ı darp ediyor. Daha sonra Bozlağan’ı başından vurarak öldürüyorlar.

Daha sonra araçla birlikte Adana’ya gidiyorlar. Bomba düzeneklerini ve silahları alarak kırsal yollardan geçerek Ankara’ya geliyorlar. Bu teröristlere yardım yataklık yapan ayrı bir mekanizmanın da olduğunu anlıyoruz.

Veteriner hekim Mikail Bozağan...

4 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.

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'İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ'

Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN PKK ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara’da sabah saat 09.26’da meydana gelen saldırıya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edildiği ve diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmekte olduğu duyuruldu.

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Ayrıca, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan çalışmalarda, 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah ve 1 adet AK-47 marka namlulu silah ele geçirildiği açıklandı. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili ise Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan’ın aracının gasp edildiği doğrulandı.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR”

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 Ekim 2023 tarihinde saat 09.26’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.

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Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.