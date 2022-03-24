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Ramazan hangi tarihte (2022) başlıyor... İlk oruç ne zaman tutulacak?

#Ramazan#Diyanet#Oruç

Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman sorusu, ibadetlerle idrak edilen Berat Kandili'nin ardından gündeme geldi. Mübarek üç ayların ikincisi olan şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeliyor. On bir ayın sultanı olan rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslâm’ın beş şartından biri ve şartlarını taşıyan her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnetle sabit olan Ramazan ayı İslam dünyasında bu sene de oruçlar ve ibadetler ile idrak edilecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İşte, 2022 Ramazan ayı tarihi ve ilk oruçla ilgili bilgiler.

1/5Ramazan hangi tarihte (2022) başlıyor... İlk oruç ne zaman tutulacak

Ramazan ayı tarihi, Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Paylaşımların ve kardeşliğin arttığı bu mübarek ayda iftar sofraları kurulacak ve sahurlar gerçekleşecek. İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen Ramazan bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni 27 Nisan 2022 tarihinde idrak edecekler.

2/5RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan'ın son günü olan arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

3/52022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/5RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

5/5Ramazan hangi tarihte (2022) başlıyor... İlk oruç ne zaman tutulacak

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Ramazan#Diyanet#Oruç