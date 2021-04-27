Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma genelgesi Ramazan Bayramı kısıtlamaları
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı, dün yayımlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi kapanma uygulamasına geçilmişti. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde belirtilen detaylar
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2021 yılında 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu. Dün yapılan son dakika açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi yayımlandı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
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29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bayram 13 Mayıs’ta başlayacak. Yani bayram boyunca da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.