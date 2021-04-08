Diyanet cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı cuma gününde, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre namaz ibadetlerini idrak edecek olanlar, cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. Cuma Hutbesinin okunmasının ardından 9 Nisan cuma namazı saatine göre 81 ilde saf tutulacak. İşte, Diyanet bilgisine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Nisan cuma namazı saatleri ve vakitleri.
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9 Nisan cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müminlerin bayramı olarak da adlandırılan, üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. Müslümanlara farz kılınan cuma namazı Diyanet takvimine göre, bu hafta İstanbul'da 13:11'de, Ankara'da 12:55'te, İzmir'de ise 13:18'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 9 Nisan Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:11
ANKARA: 12:55
İZMİR: 13:18
BURSA: 13:10
ADANA: 12:45
İl il cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
"Abdest nasıl alınır?" sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır:Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).
Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).
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Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.
Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
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Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî’, I, 23-25).
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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.