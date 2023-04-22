Ayasofya’da bayram namazı

Haberin Devamı

Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı Binası’na yapılan saldırıyla ilgili, “Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde, her zaman yapacaktır. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları böyle kendilerine İstanbul’da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz siyasette bu işlere yabancı değiliz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim süreci ve sonrasında da deprem bölgesi başta olmak üzere il gezilerini devam ettireceğini söyledi.



SULTANAHMET’TE CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Camisi’nde kıldığı cuma namazından sonra, restorasyonu tamamlanan kısımların açılışını gerçekleştirdi. Cami avlusunda toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:





Haberin Devamı

“Sultanahmet Cami’mizin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere yüklenici firmalar dahil hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Camisi İstanbul’un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Tabii burası sadece bir cami değildir, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul’un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir.Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine, inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?”

RESTORASYON 5 YIL SÜRDÜ

6 MİNARELİ ‘MAVİ’ CAMİ

Haberin Devamı

1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul’daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılan Sultanahmet Camisi, 5 yıl süren restorasyonun ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Yapımında kullanılan mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileri nedeniyle Avrupalılar tarafından “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılan Sultanahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük eserlerden biri. İşte Türkiye’de 6 minareli 5 camiden biri olan Sultanahmet’in restorasyonu kapsamında yapılanlardan bazıları:



* Cami kubbe ve tavanlarında çimento raspa çalışmaları yapıldı.



* Ana kubbede raspa sonucu rezonans künkleri ortaya çıkarıldı, koservasyonları yapılarak korundu.



* İç mekânda, 3000 metrekareyi aşan kalemişi yüzeyde yapılan raspayla taş üzerine uygulanmış özgün kalemişi bezemelere ulaşıldı, aslına uygun olarak ihyası yapıldı.



* Fil ayaklarında bulunan muhdes profilli alçı bilezikler aslına uygun olarak döküm tekniği ile bronz olarak yeniden yapıldı ve yerine yerleştirildi.



* Cami üzerinde yer alan kurşun örtüler yenilendi.



* Cephelerde ve ihata duvarlarına temizlik ve taş onarımı imalatları tamamlandı.



* İki şerefeli M6 (kuzey) ile üç şerefeli M2 (güneybatı) ve M3 (güney) minarelerinde kurul kararı doğrultusunda kısmi söküm ve onarım uygulamaları tamamlandı.



* Revaklı avlu zemininde bozuk satıhların düzeltilmesi amacıyla, kaplama taşları sökülerek ihyası yapıldı.