Ateş ve Su 1 Oyunu Oyna

Ateş ve Su 1 oyunu içerisinde kahramanlarımız içinde bulundukları tapınaktan kurtulmaya çalışmaktadırlar. 2 Kişilik ya da 1 kişilik olarak ücretsiz oynayabileceğiniz bu oyunda ister tek kişi olarak ya da arkadaşınızla birlikte iki kişi olarak onları kontrol edebilirsiniz. Macera, zeka ve beceri türlerini bir araya getiren bu oyunda kahramanlarımızın karşısına pek çok engeller çıkmaktadır. İngilizce adıyla Fireboy & Watergirl olan bu oyun dünya genelinde de oldukça fazla oynanan oyunlar arasında yer alıyor.

Ateş ve Su online olarak telefondan ve bilgisayardan oynanabilen bir oyundur. Pek 1, 2, 3 ve 4 gibi çok versiyonu bulunmaktadır.

Ateş ve Su nasıl oynanır?

Oyunu oynamak için öncelikle karşınıza gelen ekrandan Play tuşuna basınız. Çıkacak olan reklamları "SKIP" butonuna basarak isterseniz geçebilir ya da beklemeniz durumunda oyununuz başlayacaktır. Oyunu oynamaya başlarken 2 kişi olarak oynayacaksanız hangi karakteri kontrol edeceğinizi belirlemeniz gerekecek. Eğer tek kişilik olarak oynayacaksanız sırasıyla kontrol etmeniz mümkündür.

Ateş Çocuk (Fireboy) Kontrolleri

Yön tuşlarını kullanarak Ateş çocuğu kontrol edebilirsiniz.

Sağ yön tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Sol yön tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

Yukarı yön tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

Su Kız (Watergirl) Kontrolleri

W,A,D tuşlarını kullanarak su kızı kontrol edebilirsiniz.

W tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

A tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

D tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Ateş ve Su telefondan nasıl oynanır?

Telefondan oyunu oynarken her karakteri ayrı ayrı seçerek kontrol ederek oynayabilirsiniz. Mobil cihazlarda oyunu dokunmatik ekranı üzerinden kolayca oynayabilirsiniz.