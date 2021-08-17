Ateş ve Su 2 Oyunu Oyna

Ateş ve Su 2 oyunu kahramanlarımızın içinde bulundukları farklı bir maceradır. 2 kişilik ya da 1 (tek) kişilik olarak ücretsiz olarak oynanabilmektedir. İster bilgisayar üzerinden isterseniz telefondan kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Zeka, beceri ve macera türlerini bir arada bulunduran bu oyunda kahramanlarımızın karşılarına çıkacak olan zorluklardan geçebilmeleri için sizlere ihtiyaçları bulunuyor. İngilizce ismi ile Fireboy & Watergirl Light Temple olan Ateş ve Su Işık Tapınağı sizleri bekliyor. Ateş ve Su oyununun 1,2,3 ve 4 versiyonundan bu oyun ikincisi konumundadır.

Ateş ve Su 2 nasıl oynanır?

Oyuna başlamak için ilk olarak Play butonuna tıklayınız. Karşınıza çıkan reklamları "SKIP" butonuna basarak geçebilir ya da beklemeniz durumunda oyun kendi başlayacaktır. Oyunda hangi karakteri kontrol edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer iki kişi oynayacaksanız bunlarda karar kıldıktan sonra kontrol edilmesini aşağıdaki şekilde uygulayabilirsiniz.

Ateş ve Su 2 Ateş Çocuk (Fireboy) Kontrolleri

Yön tuşlarını kullanarak Ateş çocuğu kontrol edebilirsiniz.

Sağ yön tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Sol yön tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

Yukarı yön tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

Ateş ve Su 2 Kız (Watergirl) Kontrolleri

W,A,D tuşlarını kullanarak su kızı kontrol edebilirsiniz.

W tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

A tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

D tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Ateş ve Su 2 telefondan nasıl oynanır?

Telefondan oyunu oynarken her karakteri ayrı ayrı seçerek kontrol ederek oynayabilirsiniz. Mobil cihazlarda oyunu dokunmatik ekranı üzerinden kolayca oynayabilirsiniz.

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Ateş ve Su