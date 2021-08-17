Ateş ve Su 3 Oyunu Oyna

Ateş ve Su 3 oyunu ile kahramanlarımız içinde bulundukları buz devri ortamından kurtulmaya çalışmaktadırlar. Buz tapınağı içerisinde karşılacakları farklı engellerin onları durdurmaması gerekiyor. 2 Kişilik ya da tek kişilik olarak ister bilgisayardan ister telefondan rahatça oynayabileceğiniz oyun ile keyifli vakit geçirmeniz mümkündür. Fireboy and Watergirl Ice Temple şeklindeki İngilizce adıyla dünya genelinde de oldukça sevilerek oynanmaya devam etmektedir. Ateş ve Su serisinin 3. oyunu Hürriyet Oyun farkıyla sizlerle!

Ateş ve Su 3 oyunu nasıl oynanır?

Oyunu oynamak isteyen kişiler ilk olarak Play tuşuna tıklamalıdırlar. Ardından gelebilecek reklamları "SKIP" butonuna tıklayarak geçebilirler. İsterlerse reklamın sonlanmasını bekleyebilirler. Oyunu iki kişi oynayacak olan kişilerin hangi karakteri yöneteceklerini belirlemeleri durumunda aşağıdaki kontrol yöntemleri sayesinde oyunu oynamaları mümkündür.

Ateş ve Su 3 Ateş Çocuk (Fireboy) Kontrolleri

Yön tuşlarını kullanarak Ateş çocuğu kontrol edebilirsiniz.

Sağ yön tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Sol yön tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

Yukarı yön tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

Ateş ve Su 2 Kız (Watergirl) Kontrolleri

W,A,D tuşlarını kullanarak su kızı kontrol edebilirsiniz.

W tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

A tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

D tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Ateş ve Su 2 telefondan nasıl oynanır?

Telefondan oyunu oynarken her karakteri ayrı ayrı seçerek kontrol ederek oynayabilirsiniz. Mobil cihazlarda oyunu dokunmatik ekranı üzerinden kolayca oynayabilirsiniz.

Ateş ve Su Oyunun Diğer Versiyonları

Ateş ve Su

Ateş ve Su 2