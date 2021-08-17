Ateş ve Su 4 Oyunu Oyna

Ateş ve Su 4 oyunu ile kristal tapınağı içerisinde bir maceraya atılıyoruz. Kahramanlarımız bu sefer kristal tapınağında zorlu engelleri aşmaları gerekecek. Onları bu tapınakta bitişe ulaştırmanız gerekiyor. Bilgisayar ve telefon üzerinden kolayca oynayabileceğiniz oyunun İngilizce ismi Fireboy and Watergirl Crystal Temple şeklindedir. Dünyada pek çok kişi tarafından oynana bu oyunu ezbere bitirebileceğinizi düşünüyorsanız hemen şimdi oynayabilirsiniz.

Ateş ve Su 4 nasıl oynanır?

Oyun açıldıktan sonra karşınıza gelecek olan Play butonuna tıklamalısınız. Daha sonrasında gelebilecek reklamları "SKIP" butonuna tıklayarak geçebilirsiniz. Bir süre beklemeniz durumunda da otomatik olarak oyun direk başlayacaktır. İki kişilik olarak oyunu oynamayı tercih edecek olan kişiler karakterlerini seçmelidirler. Karakterlerini seçtikten sonra aşağıdaki oynama yönergelerini takip edebilirler.

Ateş ve Su 4 Ateş Çocuk (Fireboy) Kontrolleri

Yön tuşlarını kullanarak Ateş çocuğu kontrol edebilirsiniz.

Sağ yön tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Sol yön tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

Yukarı yön tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

Ateş ve Su 4 Kız (Watergirl) Kontrolleri

W,A,D tuşlarını kullanarak su kızı kontrol edebilirsiniz.

W tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

A tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

D tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Ateş ve Su 4 telefondan nasıl oynanır?

Oyunu telefondan oynayacak iseniz öncelikle karakteri seçmeniz gerekiyor. Karakterleri seçerek tek tek kontrol edebilirsiniz.

Ateş ve Su Oyunun Diğer Versiyonları

Ateş ve Su

Ateş ve Su 2

Ateş ve Su 3