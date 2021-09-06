Türkiye Haritası Siyasi - Şehirler (İller), Bölgeler, Göller ve Komşuları İsimleri ile Listesi (Büyük & Renkli)

Türkiye Siyasi Haritası sayfamızda Türkiye İller Haritası, Türkiye Bölgeler Haritası gibi pek çok haritayı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Türkiye'nin şehirleri, komşuları ve bölgeleri gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Türkiye Siyasi Haritası ve Komşuları

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye haritasını siyasi olarak inceleyenler pek çok verilerle karşılaşmaktadırlar. Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin genel bitki örtüsü ve il sınırları hakkında bilgi vermektedir. Türkiye siyasi haritasının tam olarak ne olduğu ve özelliklerini merak eden kişiler de Türkiye siyasi haritası ile ilgili araştırma serüveni içerisine girmektedirler. Son aylarda Türkiye siyasi haritası arama motorlarında en fazla araştırılan şeylerden bir tanesi olmuştur. Peki Türkiye siyasi haritası nedir? Türkiye siyasi haritası özellikleri nelerdir? Siyasi harita neyi gösterir? Bu siyasi haritada hangi denizler ve göller yer almaktadır tüm detayları ile derledik.

Türkiye siyasi haritası oldukça önemli bilgiler verir. Yerleşim alanları ve il ilçe sınırları hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Türkiye siyasi haritası Türkiye idari bölünü haritası olarak da adlandırılmaktadır.

Türkiye Siyasi Haritası Nedir?

Türkiye siyasi haritası il ve ilçe sınırlarını, yerleşim alanlarını, denizleri ve yüzölçümü hakkında bilgiler veren detaylı olarak incelenen bir harita türüdür. Türkiye siyasi haritası ile birlikte uzunluk ve alan bulma hesaplamaları da yapılabilmektedir. 1'den 1.000.000 ölçeğe kadar uzanan harita çeşitleri yer almaktadır.

Türkiye Siyasi Haritası Özellikleri Nelerdir?

Kuşbakışı gözlem ile Türkiye'nin haritası ve toprak bütünlüğü hakkında bilgiler verir.

Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alan denizler hakkında bilgi vererek bu denizlerin hangi iller ile komşu olduğu hakkında detaylı bilgileri gösterir.

Tüm illerin sınırları ve illerin varsa diğer ülkeler ile komşu durumu hakkında bilgiler verir.

Türkiye siyasi haritası illerin hangi illerle komşu olduğu ve illerde varsa göllerin adlarını gösterir.

Haritada yer alan mavilikler denizler ve göller hakkında bilgi içerir.

Türkiye'nin mülki idaresi hakkında detaylı bilgiler verir.

Türkiye'nin başkentini belirten imleç içerir.

Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin il uzunluklarını ve ilin sınır büyüklükleri hakkında bilgi verir.

Haritanın kaçlık ölçek ile yapıldığı hakkında bilgiler her zaman sağ alt köşede yer almaktadır.

Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin tüm illerini gösterir.

İlin merkezleri siyah nokta ile belirtilirken, başkent kare ve siyah bir şekilde belirtilir.

Türkiye siyasi haritasında devlet sınırları da kısa çizgilerle belirtilmiştir. Aynı zamanda noktalama sistemlerinden de yararlanılmıştır.

Türkiye sınırında yer alan iller siyasi haritada farklı renkler ile belirtilmiştir.

Türkiye siyasi haritasında Türkiye'nin güney illeri ve Akdeniz'de yer alan Kıbrıs adası hakkında da bilgiler yer almaktadır.

Bu haritada Kıbrıs adasının Kuzey tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu belirtilmiş olup, ortadan ayrılan çizgi ile Güney tarafı da belirtilmiştir.

Hangi illerin denize kıyısı olduğu hangi illerin deniz kıyısı olmadığı hakkında veriler mevcuttur.

Batı tarafta Ege denizinde yer alan adaların şekilleri ve hangi adanın ülkemize yakın yer aldığı da yer almaktadır.

Ege denizinde yer alan tüm adaların adları da Türkiye siyasi haritasında yer almaktadır.

Siyasi Harita Neyi Gösterir?

Türkiye siyasi haritasında gösterilen veriler şu şekildedir;

Türkiye'nin 81 ili ve 81 ilin sınırları.

Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu.

Türkiye'nin sınırında yer alan denizlerin adları.

Türkiye'de yer alan göller ve ovalar.

İllerin yüzölçümü büyüklükleri

Türkiye'nin hangi illerin sınırda yer aldığı ve sınırda yer alan ülkelerin adları.

Siyasi Haritada Hangi Denizler ve İller Yer Alır?

Türkiye siyasi haritasında bütün iller yer almaktadır. Haritada yer alan denizler ise şu şekildedir;

Karadeniz

Akdeniz

Ege Denizi

Türkiye Haritası Bölgeler Listesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Türkiye Haritası İller (Şehirler) Listesi

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elâzığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkâri

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Türkiye Haritası Komşuları Listesi