Cuma namazı saatleri 25 Eylül - Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı saati
Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takvimi üzerinden açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere cuma namazı ibadetlerini camilerde idrak etmeye hazırlanan Müslümanlar, 25 Eylül 2020 il il cuma namazı saatlerine odaklandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki camide, cuma namazı kılmak isteyenler sosyal mesafe kuralına riayet ederek kendi illerindeki cuma namazı saatine göre saf tutacak. İşte, Diyanet bilgisine göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saati, cuma namazı ibadetlerine hazırlanan vatandaşların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Her hafta cuma namazı ibadetleri, Diyanet namaz saatleri bilgisine göre gerçekleşiyor. Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gün olan cuma gününde cuma hutbesinin okunmasının ardından saf tutulacak. 25 Eylül cuma namazı takvimine göre, bu hafta İstanbul'da 13:01'de, Ankara'da 12:45'de, İzmir'de 13:08 'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. İşte, Diyanet'in yayınladığı tüm iller için cuma namazı saat bilgisi.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Türkiye'nin 81 ili için Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 Eylül Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul: 13:01
Ankara: 12:45
İzmir: 13:08
Bursa: 13:00
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır..
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır..
Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur..
Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.