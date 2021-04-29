Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan 2021 il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, mübarek cuma namazı öncesi gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olanlar, Diyanet'in namaz saatleri takvimine odaklandı. İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı cuma gününde, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre namaz ibadetlerini idrak edecek olanlar, cuma namazı saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Nisan cuma namazı saatleri ve vakitleri.
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30 Nisan cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününde Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camiler açık olacak. 30 Nisan'da cuma namazı İstanbul'da 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te okunacak ezan sonrası kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 30 Nisan'da cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:06
ANKARA: 12:51
İZMİR: 13:14
BURSA: 13:06
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.
Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:
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"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.
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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.