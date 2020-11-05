MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCuma namazı saati: 6 Kasım cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı vakitleri
GeriGündem Cuma namazı saati: 6 Kasım cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 23:52 | 

Cuma namazı saati: 6 Kasım cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri ile 81 ilde cuma namazı idrak edilecek. Müslümanların haftalık ibadeti olan cuma gününde, İstanbul, Ankara, İstanbul başta olmak tüm illerde cuma namazı saatlerine göre vatandaşlar saf tutacak. Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından fazileti 'Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün' olarak beyan edilen cuma gününde 6 Kasım cuma namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Camilere gidecek olan Müslümanlar Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden tüm illerin cuma namazı saatini öğrenecekler. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, il il cuma namazı saat ve vakitleri bilgisi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 6 Kasım namaz saatleri takvimi ile açıklandı. Sosyal mesafe kurallarına riayet ederek camilerde cuma namazını kılacak olanlar yaşadıkları illerin cuma namazı saatine uyacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı farklı saatlerde gerçekleşecek. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:37'de, İzmir'de 13:00 okunacak öğle ezanına takiben kılınacak. Tüm illerin 6 Kasım cuma namazı saatini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
Abone Olgoogle-news

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 Kasım cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13:00

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR
Abone Olgoogle-news

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

4
Abone Olgoogle-news

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

5
Abone Olgoogle-news

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi