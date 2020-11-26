Cuma namazı saati: 27 Kasım cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı saatleri 2020
Cuma namazı saatleri ile 81 ilde cuma namazı ibadeti idrak edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde 27 Kasım cuma namazı saatine göre saf tutulacak. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde beyan edilen cuma gününde, cuma namazı saatleri Diyenet namaz saatleri takvimi üzerinden görüntülenecek. Sosyal mesafe göz önüne alınarak kılınacak olan cuma namazında, vatandaşlar yaşadıkları ilin cuma namazı saatine riayet edecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 27 Kasım il il cuma namazı saatleri ve vakitleri bilgisi.
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Cuma namazı saati camilere gidecek olan Müslümanlar tarafınsan takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Kasım namaz saatlerini, namaz saatleri takvimi üzerinden yayımladı. Toplanmak bir araya getirmek anlamına gelen cuma gününde cuma namazı vaktinde Müslümanlar ibadetini yerine getirecek. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:57'de, Ankara'da 12:41'de, İzmir'de 13:04 okunacak öğle ezanına takiben kılınacak. Tüm illerin 27 Kasım cuma namazı saatini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 27 Kasım cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:57
ANKARA: 12:41
İZMİR: 13:04
BURSA: 12:56
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, ‘Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).’ bilgisi yer alıyor.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
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CUMA NAMAZINDA İÇ EZAN OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
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CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır..
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır..
Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur..
Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.