Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? 16 Ekim Ankara, İstanbul ve tüm illerin cuma namazı vakti
Cuma namazı saatinin kaçta olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen cuma günü her hafta büyük bir heyecanla bekleniyor. Müslümanlar her hafta bu mübarek günde cemaat ile beraber cuma namazını kılıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta il il cuma namazı vakitleri duyuruluyor. Bu vakitte namaz ibadeti yerine getiriliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati ile ilgili bilgiler
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Cuma namazı saati, bu mübarek günün gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar her hafta toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber cuma namazını kılıyorlar. Cuma namazı farz-ı ayındır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin namaz vakitleri resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Müslümanlar bu vakitlerde ibadetini yerine getiriyorlar. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:55'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de ise 13:02'de okunacak öğle ezanı sonrasında kılınacak. İşte, 81 il için tüm illerin cuma namazı saati ile ilgili açıklamalar....
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Ekim cuma namazı saat bilgisi her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:55
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
BURSA: 12:54
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.