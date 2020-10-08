9 Ekim cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanların gündeminde yer alıyor. Sosyal mesafe kurallarına riayet ederek cuma namazını kılacak olanlar yaşadıkları illerin cuma namazı saatine riayet edecekler. Diyanet takvimi üzerinden açıklanan 9 Ekim cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 9 Ekim Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saat bilgisi.
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9 Ekim 2020 cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminden açıklandı. Perşembe günü akşamdan bu güne hazırlanan vatandaşlar cuma namazı saatleri ile namaz ibadetlerini gerçekleştirecekler. Müslümanların en önemli görevi haftalık ibadet olan cuma namazı cuma hutbesinin okunmasının ardından tüm illerde kılınacak. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:56'da, Ankara'da 12:41'de, İzmir'de ise 13:04'te okunacak olan öğle ezanı sonrası kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. İşte, il il cuma namazı vakitleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet takvimine göre 9 Ekim cuma namazı saatleri 81 il için belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, cuma namazı saat bilgisi her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:56
ANKARA: 12:41
İZMİR: 13:04
ADANA: 12:31
BURSA: 12:56
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.