7 Mayıs cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazını idrak edecek olanlar il il cuma namazı saatlerine odaklandı. Farzı iki rekat, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti olan cuma namazı vakti tüm illerde farklı saatlerde gerçekleşecek. Abdestlerini alarak camilere gidecek olan milyonlarca Müslüman cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtını, Diyanet 7 Mayıs cuma namazı takvimi üzerinden alacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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7 Mayıs 2021 cuma namazı saatleri belli oldu. 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olan cuma gününde il il cuma namazı saatlerine göre namaz ibadetlerini ifa edecek olanlar yaşadıkları ilin cuma namazı vaktine riayet edecekler. Farz kılınan cuma namazının saati Diyanet tarafından namaz saatleri takvimi üzerinden erişime açıldı. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:06'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de ise 13:13'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 7 Mayıs'ta cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:06
ANKARA: 12:50
İZMİR: 13:13
BURSA: 13:05
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
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Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.