Bakan Selçuk: Anne babalardan daha endişeli yaklaşıyoruz

Milyonlarca öğrenci ve aileyi ilgilendiren Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili Kanal 24’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleriyle 7 Haziran’da yapılması gereken sınavı iki hafta erteleyerek 20 Haziran’a aldıklarını söyledi. Sınavın yapılacağı okullarda sağlık açısından her türlü önlemin alındığını belirten Selçuk, şunları söyledi:

“Meslek liselerimizde maske ve dezenfektan üretimleri yapıyoruz. Bu ürünleri Türkiye’deki tüm okullara ulaştırdık. Okulların dezenfektasyonu yapıldı. Maskeleri biz vereceğiz. El dezenfektanı sağlayacağız. Öğrencilerimiz, okullara alınmadan önce maskelerini değiştirecek. 45 dakikalık ara için gereken tedbirleri de aldık. Aradan sonra okula girerken yeniden maske ihtiyacı olacak. Velileri okul bahçesine almayacağız. Buna dikkat edilmesi lazım. Velilerimizin 45 dakikalık arada çocuklarıyla etkileşimleri olabilir. Velilerimiz dikkatli olurlarsa sıkışıklık doğmadan ve temas edilmeden arayı geçirebiliriz. Problem çıkmasın diye her aşamada tüm görevliler cerrahi eldiven kullanacak. Soru kitapçıkları bu defa çocuklara verilmeyecek. Veliler soruları görmek isterlerse 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

SINAVDA REHBER ÖĞRETMENLER DE GÖREVLİ OLACAK

Geçen sene 3 bin 873 okulda sınav yapılırken bu sayı bu yıl 5 kat artarak 18bin 138 oldu. Bunun nedeni sosyal mesafenin sağlanması. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Sosyal mesafe ile oturulup sınav başladıktan sonra maske takmak zorunlu değil. Eğer sınava girecek çocuk Covid-19 pozitifse velileri Sınav Bölge Komisyonuna başvurabilir. Bu çocukları izole edilmiş ayrı binalarda sınava alacağız. İsteğe bağlı bir sınav olduğunu biliyoruz. İsteyen girecek bu sene de. Öğrenci hastanedeyse sınav hastanede olur. Bununla ilgili tedbirimiz de hazır. 148 binlerden 353 binlere görevli sayımızı artırdık. Bu sene 18 bin civarında rehber öğretmenimiz de öğrencilerimizin sorularına yanıt vermek, ihtiyaçlarına yardımcı olmak için görevli olacak. Görevimiz anne babanın taşıdığı endişeden daha fazlasını taşımak. Bilim Kuruluyla ve Sağlık Bakanlığı ile bu nedenle sürekli iletişim içindeyiz. İstenenden fazla tedbirler alınacak.

‘AĞUSTOS’TA İKİLİ ÖĞRETİME GEÇİLEBİLİR’

Yaz tatilinin ardından ağustos ayının sonunda başlaması öngörülen telafi eğitim ile ilgili açıklamalar da yapan Bakan Selçuk sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak ikiye ayrılabileceğini belirtti:

“Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda okullarda telafi eğitim 31 Ağustos’ta başlayacak. Hemen arkasından okullar açılabilir. 15 Ağustos’ta isteyen özel okullar telafi eğitimine başlayabilir. Bu kararımızın bir nedeni var. Uzaktan eğitim yetmez dedik. Bu bakımdan telafi eğitimiyle öğrencilerin eksiklerini tamamlamak önemli. Bu eğitim, asgari 3 hafta olmalı. İkili öğretim yüzde 13 oranında ilk okullarda var. Tam gün tekli eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretim yapabilir. Sabahçı, öğlenci olabilir. Sınıflar yetmezse 31 Ağustos’ta bu sistem uygulanabilir. Yemekhaneleri, spor salonlarını da kullanacağız. Tedbirlerle salgının kontrol edilebileceğini düşünüyorum. Bilim kurulunun tabloya bakıp getirdiği önerilere göre değişiklikler yapılırsa buna hazırız. Durum ne olursa olsun tedbirimizi alıyoruz. O tarihteki duruma göre hareket etmeye hazırız.”

‘1 EYLÜL’DE ATAMALAR YAPILACAK’

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin de şunları söyledi: “18 Mart atamalarındaki öğretmenlerimizin kararnamelerini 22 Haziran’da okullarına, il milli eğitimlerine göndereceğiz. Bu yıl içerisinde 20 bin öğretmen ataması daha var. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular tamamlandı. Öğretmen adaylarının sözlü sınava girecekleri yerleri 22 Haziran’da ilan edeceğiz. Bilim Kurulunun öngörüsünde bir değişiklik olmazsa 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınavlar yapılacak. 1 Eylül’de de atamalar gerçekleşecek.”