Bakan Selçuk: LGS 18 bin okulda yapılacak

Star TV Ana Haber’e konuk olan Bakan Selçuk, bu çocukların okula erişiminin özel bir takiple yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

Milli Eğitim Bakanlıığı (MEB) olarak tüm senaryolara hazır olmak konusunda kararlıyız. Çünkü gün gün, hafta hafta değişen durumlar söz konusu. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda kararları alıyoruz. Telafi eğitim 31 Ağustos’ta başlayacak. Üç haftadan az olmayacak. Hemen arkasından okullar açılabilir. Şu andaki görünen durum o. Şimdiden net bir tarih tam da şudur diyerek saptamalarda bulunmak istemiyoruz. O günler yaklaştığında, haftalar yaklaştığında yıllık takvimimizi açıklayacağız. Önemli olan çocukların sağlığı. Ortaya koyulan verilen değişirse kararlar da değişebilir. Tüm dünya da bugün için yanıt vermek kolay değil. Bize düşen görev durum ne olursa olsun tedbir almak, hazır olmak. Biz sağlıklı, huzurlu bir ortam oluşsun korona açısından çocuklarımızla öğretmenlerimizle yüz yüze gelelim isteriz.

TELAFİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ HAZIRLIK, ÇALIŞMALAR VAR

Özel okullar için başlangıç tarihi 15 Ağustos ama bu zorunlu değil. En erken bu tarihte başlatabilirsiniz demek bu. Önemli olan bu konuda bir seçenek sunmak. Telafi eğitimiyle ilgili bu süreçte hazırlıklar, çalışmalar var. Biz daha geniş teknik bilgileri elbette vereceğiz. Velilerimiz endişe etmesin biz haftalar öncesi teknik açıklamaları yapacağız. Biz hiçbir velimizi zorlayarak, koşullar öne sürerek bir ortam oluşturmayız. Çocuklarının eksiklerini tamamlamak isteyen velilerimiz için ortamlar sağlamak bizim görevimiz. Yetiştirme kursları da hazırlıyoruz ki çocuklarımız fazladan destek isterlerse bunlardan da yararlanabilsinler.

KONTENJANLAR ARTTIRILDI

LGS 7 Haziran’daydı, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda iki hafta ileri attık. Haftasonu yapılacak sınavda soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Sınavla girilen okulların kontenjanı var. Geçen seneye göre yüzde 50 arttırıldı. Kontenjan bakımından rahat olsunlar. Sorular kolay ya da zor olsa bile zaten hep belli sayıda kontenjan var. Zor da kolay da olsa o kontenjan sayısında öğrenci okullara kaydolacak.

GEÇEN YILA GÖRE 5 KAT FAZLA OKULDA SINAV OLACAK

Biz MEB olarak gereken tedbirleri almak konusunda o kadar hassas davranıyoruz ki tüm olası programları gözden geçiriyoruz. Geçen seneki LGS’de 3 bin 873 tane okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul 18 bin 139 oldu. Beş katından fazla arttı. Çünkü çocuklarımız rahat olsunlar, sosyal mesafeye dikkat edebilsinler. Geçen sene 59 bin civarında salon vardı. Bu yıl 111 bin 918 salon var. Çocuklarımız kendi okullarında sınava giriyorlar. Elbette kendi öğretmenleri gözetmen olmayacak. Ama kendi okullarında sınava girecekler. 148 bin görevli vardı. Bu yıl 353 bin görevli var. Geçen sene rehber öğretmen, psikolojik danışman görev almıyordu. Bu yıl 18 bin rehber öğretmenimiz okullarda görev aldılar. Bu kadar tedbir alırken velilerden istirhamım okula geldiklerinde bahçeye girmemeleri.

COVİD’Lİ ÇOCUKLAR AYRI OKULLARDA GİRECEK

Covid’li çocuklarımız varsa bu çocuklarımız için ayrı okullar oluşturduk. İsterlerse ayrı bir okulda sınava girebilirler. Bize başvurabilirler. Veliler bilgilendirdiğinde, benim çocuğumun rahatsızlığı var derlerse isterlerse hastanede de sınava girebilirler. Bu konudaki başvurularla, bu rakamla ilgili değişim söz konusu. Ama biz hazır bulunuşluk anlamında okullarımızı hazırladık. Okullarımızın temizliği yapıldı. Bir gün öncesinde tekrar yapılacak. Çocuklarımıza özel başka tedbirler de aldık. Sınav esnasında mümkünse maskelerini çıkarmamaları konusunda öğretmenlerimiz açıklama yapacaklar. Velinin başvurusunun olması halinde bu çocuklarımızın okula erişimi özel bir takiple yapılacak. Özel bir araçla olacak. Bundan dolayı endişeye mahal yok.

MASKELERİ DAĞITACAĞIZ

Biz hiç kimseden maske getirmesini istemiyoruz. Yeni maskelerin hepsini çocuklarımıza dağıtacağız. Dezenfektan var. Çocuklarımız bunu kullanacak. Çocuklarımız sınava geldikleri maskeleri çıkartıp yeni maskeyi kullanacaklar. İki sınav arası boşlukta içeri döndüklerinde yeni bir maske verme ortamı sağladık. Bu nedenle içeride sınav başladıktan sonra, sınav esnasında maskelerini çıkartabilirler. Velilerimizi okula bahçesine almayarak öğrencilerimizle iletişimini kestiğimiz için, sınav arasındaki oluşacak gereksiz temastan da kaçınılmış olacak.

SEMİNERLER YAPILACAK

Öğretmenlerimiz bulundukları illerdeki okullarda seminerlere katılacak. Ama okullarının bulundukları illerde değillerse bulundukları ilde bir okula başvurup seminer dönemine iştirak edebilir. Okullarda gereken tedbirler alındı. Öğretmenlerimizin de gelecek senenin hazırlıklarını, telafi eğitim gibi çalışmalar yapmaları gerekiyor. 500 bin öğretmenimizin yaz boyunca uzaktan eğitimle bir eğitim almasını istiyoruz. Özel eğitim uygulamaları, yazılım geliştirme, masal anlatıcılığı, afet eğitimi, STEM eğitimi bunlardan birkaçı.

1 TEMMUZ’DA KİTAPLARINI ALABİLİRLER

29 Haziran’dan itibaren EBA’da tasarım beceri atölyeleri çerçevesince hobiler, tasarım içerikleri olacak. Sosyal duygusal becerilere yönelik sanatsal çalışmalar, spor çalışmaları olacak. İlkokul birdeki çocuklarımız için ayrı bir kuşağımız var. Sesli hikayeler, masallar var. Yaz okulu programı 28 Ağustos’a kadar devam edecek. Çocukların yazın sanal içeriklerle hem de kitaplarla karşılaşmasını istiyoruz. İlkokullar için hikaye temelli ders içerikleri var. Bunları kitap haline getiriyoruz. Çocuklarımız velilerinin aracılığıyla 1 Temmuz’da bunu okullarımızdan alabilirler. Bununla ilgili tedbiri almış durumdayız. Somut kitapları dağıtacağız.