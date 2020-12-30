Uzman isim açıkladı, alerjisi olanlar da koronavirüs aşısını yaptırabilir...

İngiltere'nin tıp gözlemcisi, gıda ve ilaca alerjisi olan kişilere hem Pfizer / BioNTech hem de Oxford / Astra-Zeneca aşılarının yapılabileceğini açıkladı.



İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) önceki tavsiyesinde, gıda ve ilaçlara karşı çeşitli alerjileri olan kişilere Pfizer aşısının yapılmaması gerektiğini söylüyordu.

Ancak uzmanlar, aşılara veya içindeki herhangi bir maddeye karşı daha önce alerjik reaksiyon göstermiş kişilerin henüz aşı olmaması konusunda uyarılarını sürdürdü



Dr. June Raine, İngiltere’de en az 800.000 kişi ve ABD'de aşı olmuş muhtemelen 1,5 milyon kişiden alınan verilerin "olumsuz bulgular" ortaya çıkarmadığını söyledi.

‘Bu durum, anafilaksi riskinin standart klinik gözlem ve aşılamadan sonra en az 15 dakikalık bir gözetim süresiyle ortadan kaldırılabileceğine dair bize güvence veriyor.’ Diye ekledi.

Yetkililer buna dayanarak, gıda veya diğer ilaçlara alerjisi olan herkesin Pfizer / BioNTech aşısı olabileceğini tavsiye etti.



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