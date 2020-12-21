Son dakika... Avrupa Birliği'nden BioNTech/Pfizer'in aşısına onay geldi

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararı Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından da tasdik edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, EMA'nın kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.

EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

EMA TAVSİYE KARARINI VERMİŞTİ

EMA yetkilisi, tavsiye kararının ardından BioNTech/Pfizer aşısının yeni virüse karşı bağışıklık sağlamadığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını ifade etmişti.

Alınan karar aşıyı değerlendirmekten sorumlu EMA bilim insanlarının analizlerini diğer uzmanlara sunduğu ve şirketlerden alınan verileri incelediği kapalı oturumun ardından gelmişti.



Yetkililer aşının güvenli olup olmadığının anlaşılması için son günlerde olağanüstü çaba harcandığını ve birinci önceliklerinin insan sağlığı olduğunu söyledi.

LEYEN KARARI TWITTER'DA ÖVDÜ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, kararın ardından yaptığı açıklamada EMA'nın Pfizer/BioNTech aşısını tavsiye etmesini övmüştü.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Leyen, "Avrupalılara güvenli ve etkili bir aşı temin etmedeki çabalarımızda belirleyici bir an" ifadesini kullanmıştı.