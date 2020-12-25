Pfizer/BionTech corona virüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sözleşme imzalandı

BioNTech corona virüs aşısında son dakika gelişme yaşandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, Biontech koronavirüs aşısı için anlaşmaya varıldığını belirtti. Bakan Koca, mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesinin planlandığını duyurmuştu. Önümüzdeki haftalarda BionTech koronavirüs aşısı takviminin netleşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur" ifadelerini kullandı.

AŞI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Bu hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BionTech aşısıyla ilgili kritik bilgiler verdi. Bakan Koca, "Biontech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak." diye konuştu.

Diğer yandan, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e konuştu. Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu’nun BioNTech ve Pfizer’in aşısına onay verdiği gün Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan’ın sorularını yanıtladı. Şahin’in açıklamaları şöyleydi;

Türkiye için yeterli dozu depoladık. Doz aşıların kuru buzla nakliyatı yaklaşık 50 yıldır yapılıyor. Bu bugünün bir yüksek teknolojisi değil. Soğutucuları Türkiye’de muhafaza edecek şirketler var. Örnek kuru buz nakliyatçıları. Türkiye’de üniversiteler mükemmel bir altyapıya sahip. Ben bu konuda kesinlikle hiç şüphe duymuyorum. Aşı yerlerine nakliyat konusunda da. Bundan dolayı bir sorun yaşanmaz.