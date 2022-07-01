Tek tek saldırıya uğradılar… Ukrayna’da Rus yanlısı yöneticilere suikast!

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ABD'li yetkililer, son iki hafta içinde Rus yanlısı yetkilileri hedef alan üçlü suikast girişiminin, güney Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal eden Rus yanlısı yetkililere karşı filizlenen bir direniş hareketi olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Şimdiye kadar Herson kasabasında münferit birkaç olay olsa da ABD'li yetkililer direnişin daha geniş bir kontrgerilla hareketine dönüşebileceğini ve bunun Rusya'nın Ukrayna genelinde yeni ele geçirdiği toprakları kontrol etme becerisine önemli bir meydan okuma oluşturabileceğini söylüyorlar.

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, çarşamba günü Washington DC'de düzenlenen bir konferansta, Kremlin'in "Güney Ukrayna'da artan partizan faaliyetleriyle karşı karşıya" olduğunu söyledi.

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YETERLİ GÜÇLERİ YOK

ABD'li bir yetkili, Rusya’nın özellikle Donbass'ta doğuya doğru savaşmak için bölgeden güçlerini çektikten sonra, Herson’da bölgeyi etkili bir şekilde işgal etmek ve kontrol etmek için yeterli güce sahip olmadığına inandığını söyledi. Başka bir ABD'li yetkili ise CNN'e, bu hareketin Ukraynalı partizanlara yerel olarak kurulmuş Rus yetkililere saldırmak için bir pencere sağlamış olabileceğini söyledi.

Ukrayna ayrıca Herson yakınlarında sınırlı sayıda karşı saldırı düzenleyerek Rus güçlerini daha da zorladı.

Bölge, Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki hakimiyeti için kritik öneme sahip ve Kırım yarımadasına erişimi kontrol ediyor. Herson'da veya yakınında kaç Rus kuvveti olduğu belli değil, ancak düşman bir yerel nüfusa karşı bir işgal, barışçıl bir toprak işgalinden çok daha fazla asker gerektiriyor.

Rusya'nın liderleri, ne pahasına olursa olsun askeri kampanyaya öncelik verdiler. ABD'li bir yetkili ise bu durum için "Açıkça şu anda yatırım yapabilecekleri bir şey değil" dedi.

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ÜÇ SUİKAST GİRİŞİMİ

Herson'daki ilk saldırı, 16 Haziran'da beyaz bir Audi Q7 SUV'nin camlarının bir patlamayla kırılmasıyla meydana geldi. Araç ciddi şekilde hasar gördü, ancak saldırının hedefi kurtuldu.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye göre, işgal altındaki Herson'daki hapishane servisinin Rus yanlısı başkanı Eugeniy Sobolev saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir haftadan kısa bir süre sonra, Herson'da ikinci bir Rus yanlısı yetkili hedef alındı. Bu sefer saldırı başarılı oldu. RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, 24 Haziran'da Herson bölgesi Gençlik ve Spor Dairesi'nden sorumlu Rus yanlısı yetkili Dmitry Savluchenko öldürüldü. Ukrayna Herson Sivil Askeri yönetiminin başındaki danışmanlardan biri olan Serhii Khlan, Savluchenko'yu "hain" olarak nitelendirdi ve arabasında havaya uçurulduğunu söyledi. Khlan olayı "Taraftarlarımızın bir zaferi daha var" diye ilan etti.

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RUS AJANSI DA DUYURDU

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, salı günü Herson'da üçüncü bir Rus yanlısı yetkilinin arabası ateşe verildi, ancak yetkili yaralanmadı. Saldırıları kimin yaptığı ise belli değil.

Yetkililer, organize bir direnişe rehberlik eden merkezi bir komutanlık gibi görünmediğini, ancak saldırıların, özellikle Rusya'nın işgalinin başlangıcında mart ayında işgal ettiği Herson bölgesinde, sıklıkta arttığını söyledi.

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"DİRENİŞ BÜYÜYECEK"

Batı istihbaratına aşina bir kaynak, direnişin partizan saldırılarından saldırıları yönetebilecek ve silah ve talimat sağlayabilecek daha organize bir kampanyaya dönüşebileceği konusunda daha şüpheciydi.

Batı istihbaratına aşina bir kaynak, direnişin şimdiye kadar Rusya'nın Herson üzerindeki kontrolünü engellemediğini vurguladı.

Ancak uzun vadede ABD, Rusya'nın eninde sonunda yerel Ukraynalı nüfustan bir karşı ayaklanmayla karşı karşıya kalacağını değerlendiriyor.