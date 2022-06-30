Formula 1'in eski patronundan dünyayı şoke eden sözler: Putin için kurşun yerim!

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91 yaşındaki eski Formula 1 sahibi, milyarder Bernie Ecclestone'un, İngiliz ITV’de yayınlanan Good Morning Britain'a verdiği oldukça ‘tuhaf’ bir röportajda, 69 yaşındaki diktatör Putin'i 'birinci sınıf insan' ve 'mantıklı' olarak nitelendirdi.

Milyarder iş insanının açıklaması Rusya'nın bu hafta Ukrayna'da apartmanlara ve bir alışveriş merkezine yönelik saldırılarının hemen ardından geldi. Oysa bu saldırılardan ikincisi batılı liderler tarafından savaş suçu olarak damgalanmıştı.

Bernie Ecclestone ve Putin her pozlarında oldukça samimiler

"SİVİL KAYIPLAR KASITLI DEĞİL"

Ecclestone, Doğu Avrupa ülkesinde on binlerce masumun ayrım gözetmeyen bombardımanların elinde ölmesinden korkmasına rağmen, bu tür sivil kayıpların 'kasıtlı' olmadığını söyledi.

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Milyarder iş insanı, Putin'in uzun süredir hayranı ve ikili spor etkinliklerinde birlikte görülüyor. İkili birlikte verdikleri fotoğraflarda genellikle derin sohbetlerde veya kahkahalarla gülüyor.

Üstelik bu sözler Ecclestone tarafından ilk kez sarf edilmiş de değil. Ünlü milyarder daha önce de "Putin için kurşun yerim" ifadesini kullanmıştı.

Ecclestone’nun 2019'da sarf ettiği kurşun yeme sözleri o günlerde de büyük ses getirmişti

DOSTLUKLARI 2014'TE BAŞLADI

Putin ve Ecclestone’nun dostluklarının 2014'te Rusya Grand Prix'sinin başlamasının ardından geliştiğine inanılıyor.

İkili sık sık spor müsabakalarını izlemek için bir araya geliyor

Bu yılın şubat ayında Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal edip Avrupa'ya savaşı getirmesinden sonraki gün bile Ecclestone, Putin'i 'onurlu' ve 'yapacağını söylediği şeyi tam olarak hiçbir tartışma olmadan yapan' biri olarak nitelendirmişti.

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Bu sabah programa İbiza’dan katılan Ecclestone, savaştan önce bir komedyen olduğunu söyleyen ve artık tüm dünyada kahraman gibi görülen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de çok sert sözlerle eleştirdi. Finlandiyalı Formula 1 şampiyonu Kimi Raikkonen ve Putin (Formula 1 Rusya Grand Prix'si)

ZELENSKİ İÇİN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Bernie Ecclestone, Zelenski 'Putin ile konuşmuş olsaydı' işgalin 'farklı bir şekilde sona erebileceği' konusunda ısrar etti ve Putin’i haklı çıkarmak için "Artık kesinlikle bu işe başlamamış olmayı dilediğini biliyorum. Bir savaş olarak başlamamış olmayı dilediğinden kesinlikle eminim." dedi.

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Putin yerine Zelenski'nin eylemlerinde bir değişikliğin savaşı sona erdirebileceğine inanıp inanmadığını soran gazeteci Kate Garraway tarafından sıkıştırıldığında Ecclestone, "Kesinlikle" yanıtını verdi ve Putin için "Yaptığı şey Rusya için doğru olduğuna inandığı bir şey.” dedi.

Formula 1'in eski patronu Ecclestone, yıllardır verdiği tuhaf demeçler sayesinde gündem oluyor

Bernie Ecclestone, Zelenski için zehir zemberek ifadeler kullanarak “Bence düzgün bir şekilde yürütülseydi (Ukrayna'daki diğer kişiyi – Zelenski – kastediyorum) böyle olmazdı. Eskiden bir komedyen olduğunu anlıyorum ve sanırım bu mesleğe devam etmek istiyor gibi görünüyor... Yoksa, aklı başında bir insan olan ve onu dinleyen ve muhtemelen bu konuda bir şeyler yapan Bay Putin'le konuşmak için kesinlikle yeterince çaba gösterirdi.” yorumunu yaptı.

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Ve ekledi: “Ukrayna bu savaştan düzgün bir şekilde çıkmak isteseydi, yapabileceğinden oldukça eminim.”