Rusya'dan çarpıcı açıklama: "Teslim olan Ukrayna askerlerini, kendi askerleri infaz etti"

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Ukrayna'ya ait hedeflerin stratejik füzelerle vurulduğunu söyleyerek, "Çernihiv Bölgesi Priluki yerleşim alanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait topçu cephaneliği ve mühimmat deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi. Buna ek olarak havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile 11 askeri toplanma alanı ve askeri teçhizat alanı, yerleşim yeri alanlarındaki 3 grad roketatar sistemleri, roket fırlatma alanları ve 8 topçu birliklerinin ateşleme sahası vuruldu. Operasyonel taktik havacılık birimleri, 350’den fazla Ukrayna askeri, 3 komuta merkezi, 13 tank ve grad roketatar sistemleri, 14 obüs ve havan topu ve 22 özel zırhlı araçları imha edildi" dedi.

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Rus ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Donbass bölgesindeki kentlerde süren operasyonlardan bahseden Konaşenkov, "Gün boyunca Rus hava savunma sistemleri Donetsk’e bağlı Slavyansk’ta Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-29 savaş uçağı ve Mikolayiv bölgesinin Snegirevka’da MİG-24 helikopterin yanı sıra Donetsk, Dnipropetrovsk ve Harkov bölgesinde 8 insansız hava aracı vuruldu. Ayrıca Harkov bölgesinde Tochka-U balistik füzesi ve Donetsk bölgesinde 14 Smerch MLSR roketleri engellendi" ifadelerini kullandı.



"TESLİM OLAN UKRAYNA ASKERLERİNİ, KENDİ ASKERLERİ VURDU"

Donetsk’e bağlı Novomihaylovka yerleşim alanında askeri operasyonları sonrası geri çekilme başlatan Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin çekilmesi sırasında bazı askerlerin beyaz bayraklar tutarak kendilerine teslim olmak istediğini ancak Ukrayna askerleri tarafından bu askerlerin vurulduğunu anlatan Konaşenkov, "Son haftalarda çatışma bölgelerinde Ukraynalı askerlerin kendi askerlerini vurma olaylarının sıklaştığına dikkat çekmek istiyorum. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Novomihaylovka’da Rus birliklerinin saldırı hazırlıkları yaptığı sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 54. mekanize tugayının 25. taburunun 30'dan fazla askerine teslim olma çağrısında bulunuldu. Ukraynalı askerleri, telsizle Rus birliğinin komutanlığıyla iletişime geçerek ateşkes ve çıkış için koridor sunma talebinde bulundu. Saat 22.00 civarında beyaz bayraklı Ukrayna askerleri, Rus mevzilerine doğru ilerlemeye başladı. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen geri çekilme karşıtı birlik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 54. Taburuna arkadan çapraz ateş açtı. Bu infazlar sonucunda 32 Ukraynalı asker hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

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Rus askerleri ele geçirdikleri yerlerde denetlemeler yapıyorlar

ZELENSKİ ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğudaki Severodonetsk kentinin 'Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ettiğini' söylemiş ve 'Birçok yönden Donbass'ımızın kaderi orada belirleniyor' demişti.

Zelesnki'nin bu sözlerinden günler sonra kilit öneme sahip Severodonetsk'te yeni gelişmeler yaşandı.

Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki savaşın sürdüğü Severodonetsk kentine ulaşan tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığı açıklandı.

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidi, kentin dışarıyla bağlantısının kesildiğini, kente ikmal yapmanın ve sivilleri tahliye etmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

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DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, kente ulaşan üç köprünün de yıkıldığını açıklayan Haidi, "Kentte bulunanlar aşırı zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bölgedeki savaşın "korkunç" bir can kaybına yol açtığını belirtti.

Luhansk Valisi Sergiy Gaiday ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Severodonetsk'in yüzde 80'ine yakınının Rusların kontrolünde olduğunu ancak Rusların kenti ablukaya alamadıklarını belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov geçen hafta yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 askerlerini kaybettiklerini ve günde ortalama 500 askerin de yaralandığını söylemişti.