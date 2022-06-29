Kesilmeyen bomba tehditleri Litvanya’yı felç etti… Arkasında Rusya mı var?

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara Litvanya’dan destek geldi. Litvanya’nın geçen hafta verdiği, AB Dış Bölgesi olarak tanımlanan Rusya’nın Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya ve Litvanya, Litvanya topraklarından geçen ve Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Kaliningrad'ı doğuda 150 milden fazla olan Rusya'nın geri kalanına bağlayan demiryolu hattı sebebiyle büyük bir gerginlik yaşıyor.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda NATO zirvesi için Madrid'de bulunuyor

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Kaliningrad, her ikisi de NATO üyesi olan Litvanya ve Polonya arasında sıkışmış durumda. Daha önce Doğu Prusya olarak bilinen, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği tarafından alınan bölgeyi yüzyıllarca Almanya kontrol etmişti.

RUSYA, MİSİLLEME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Tüm bu gelişmelerin ortasında Rusya, geçen hafta Litvanya’ya, Vilnius'un kısıtlama kararına karşı misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı yeni bir açıklamada ise, "Litvanya devlet kurumları ve şirketleri yoğun DDoS saldırısı altında." ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamada, benzer saldırıların gelecek günlerde ulaşım, enerji ve finans gibi sektörlerde devam etmesinin muhtemel olduğunun da altı çizildi.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Jonas Skardinskas, büyük olasılıkla Rusya'dan geldiğini söylediği saldırıda hedeflenenler arasında güvenli sunucuların da bulunduğunu söyledi.

Siber saldırıların ardında ise dün yaşanan bomba korkusu adeta Litvanya hükümetini felç etti ve ülkede büyük bir korku dalgasının yaşanmasına sebep oldu.

Sahte bomba tehditleri seli dün Litvanya'daki hükümet bakanlıklarının, mahkemelerin ve polis karakollarının çalışmalarını kısaca felç etti ve Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararına Rusya tarafından yapılan misilleme olarak kabul edildi.

Rusya Litvanya sınırındaki Kaliningrad bölgesinde Chernyshevskoye'deki kontrol noktası... Fotoğraf 22 Haziran'da çekilmiş

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MESAJ TÜM DEVLET KURUMLARINA YOLLANDI

Bomba tehditlerinin hepsinin sahte olduğu ortaya çıkan ancak yine de binaların tahliyesine neden olan bomba tehditleri, Rus devletiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının çok sayıda Litvanya hükümeti ve özel kurumuna dijital bir saldırı başlatmasından sadece bir gün sonra e-posta ile gönderildi.

Litvanya ulusal polisi yaptığı açıklamada, bomba tehditlerinin art arda bir düzineden fazla devlet kurumuna gönderildiğini ve konuyla ilgili bir soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Polis yetkilileri, mesajların hepsinin aynı Yahoo hesabından geldiğini ve büyük olasılıkla Rusya'nın suçlu olduğunu söyledi. Ancak sorumluluğun belirlenmesinin zaman alacağını ve Yahoo'nun hesap hakkında tam bilgi sağlamasına bağlı olacağını da eklediler.

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Geçen hafta Rusya, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Moskova'ya uygulanan Avrupa Birliği yaptırımlarına yanıt olarak Litvanya'nın Kaliningrad'a yük trafiğini yasakladığını iddia etmiş ve acı bir misilleme sözü vermişti.

Fotoğraf Rusya'nın 2015 yılındaki Zafer Günü kutlamasından... Litvanya Rusya'yı 2018'de Kaliningrad bölgesini füzelerle donatmakla suçlamıştı (Fotoğraftaki Rusya'ya ait bir İskender füzesi)

'KALİNİNGRAD' KRİZ YARATTI

Litvanya başbakanı Rusya'yı yalan söylemek ve kendisini kurban olarak göstermek için sahte bir kriz yaratmakla suçladı ve Kaliningrad'a ve Kaliningrad'dan taşınan kargonun sadece yüzde 1'inin Avrupa yaptırımlarından etkilendiğinde ısrar etti.

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Avrupa bloğunun yürütme kolu, Nisan ayında Litvanya'ya Rus mallarına uygulanan yaptırımların, yaptırıma tabi maddelerin Avrupa toprakları üzerinden taşınmasını yasakladığını bildirmişti.

Ancak Kaliningrad konusunda gerginliği daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya istekli olan Avrupa Komisyonu, o zamandan beri sessizce geri adım attı. Komisyonun bu hafta nihai kararını açıklaması bekleniyordu, ancak şimdiye kadar en azından kamuoyu önünde bir karar vermekten kaçınıldı.

Litvanya ve NATO, Moskova'nın Avrupa'nın Kaliningrad'ı “ablukası” olarak tanımladığı şeye misilleme tehdidinin bir parçası olarak Rusya'nın askeri harekata hazırlandığına dair hiçbir işaret görmediklerini söylüyorlar.

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Kaliningrad'da çekilen bu fotoğraf AP tarafından servis edilmiş

LİTVANYA'YA YÖNELECEK BİR SALDIRI FELAKETE YOL AÇAR!

Litvanya'ya yönelecek askeri bir saldırı, Rusya'yı Amerikan liderliğindeki ittifakla (NATO) doğrudan karşı karşıya getirecek ve Ukrayna'daki savaşı daha geniş ve çok daha tehlikeli bir çatışmaya dönüştürecek.

Kremlin Güvenlik Konseyi başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir V. Putin'in en yakın ve en şahin danışmanlarından biri olan Nikolai P. Patrushev'in geçen hafta Rusya'nın “ciddi bir olumsuzluk yaratacak” belirsiz önlemler alacağı yönünde geçen hafta yaptığı uyarının ardından Litvanya’da sinirler gergin durumda.

Salı günkü Litvanya savunma bakanlığı da dahil olmak üzere hükümet kurumlarını hedef alan bomba tehditleri, Rusya'nın 24 Şubat işgalinden bir aydan kısa bir süre önce, ocak ayı sonlarında Ukrayna kurumlarına yönelik sahte bomba uyarılarındaki artışı hatırlattı.

Ukraynalı yetkililer Litvanya’yı, Rusya’nın o sırada, sahte tehdit yağmurunun panik ekmek ve hükümeti istikrarsızlaştırmak için tasarlandığı konusunda uyardı.