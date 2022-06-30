Putin'den Boris Johnson'a cevap! "Kendi yapsa benim gibi olamazdı"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, kendisi hakkında "kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi" diyen ve üstü çıplak pozlarıyla ilgili şaka yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yanıt geldi.

Putin, Boris Johnson da dahil olmak üzere Batılı liderlerin onu taklit eder ve üstsüz poz verirlerse "iğrenç görüneceklerini" söyledi.

Türkmenistan ziyareti sırasında kendisinden konuyla ilgili yorum yapması istenince konuşan Rusya Devlet Başkanı, Batılı liderleri çok fazla alkol içmekle ve spor yapmamakla itham etti.

"Bel altı mı, üstü mü soyunmak istediler bilmiyorum. Ama bence her halükârda iğrenç bir manzara olurdu" dedi ve iyi görünmek için "alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan vazgeçmek, fiziksel egzersiz ve spor yapmak gerekiyor" sözlerini ekledi. Putin, ata binmek ve balık avlamak dahil pek çok gezisinde üstsüz olarak fotoğraf çektiriyor.

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İNGİLTERE TARİHİNDEN ÖRNEK VERDİ

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta konuşan Putin, Johnson'ın yorumlarını "yanlış" olarak nitelendirdi ve İngiltere tarihinden de örnek verdi.

"Modern tarihteki olaylara, yani (eski İngiltere başbakanı) Margaret Thatcher'ın 1982'de Falkland Adaları'nın kontrolü için Arjantin'e karşı bir saldırı başlatmaya karar verdiğine işaret etmek istiyorum" dedi.

Rus lider, "Orada bir kadın savaş başlatmaya karar verdi" dedi. Yaşanan saldırı aynı yıl İngiliz zaferiyle sonuçlanmıştı.

Geçtiğimi günlerde Alman ZDF kanalına konuşan Johnson, işgali "delice, maço bir hareket" olarak tanımlamıştı.

Daha fazla kadının güç sahibi konumlara gelmesi gerektiğini söyleyen Johnson, işgalin "saldırgan erkekliğin mükemmel bir örneği" olduğunu söylemişti.

Putin'den daha sert olduklarını göstermek için, onun üstsüz pozlarına atıfta bulunarak, G7 liderleriyle kıyafetlerini çıkarabilecekleri konusunda şaka yapan İngiltere Başbakanı, "Eğer Putin kadın olsaydı ki elbette değil, ama öyle olsaydı, gerçekten bu delice, maço savaşa kalkışmazdı" dedi ve sözlerine "Eğer saldırgan erkeklik için mükemmel bir örnek isterseniz, Ukrayna'da onun yaptığına bakın" şeklinde devam etti.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Putin'in çıplak üstlü resimleriyle ilgili şaka yapmıştı. EK ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Başbakan Johnson, G7 liderlerinin savaşı sona erdirmek ısrarla çalıştığını ama henüz bir anlaşma seçeceği olmadığını söyledi.

Ukrayna'ya silah yardımı için de konuşan Johnson, Volodimir Zelenskiy'i müzakerelerde en iyi konuma getirmek için Ukrayna'nın askeri stratejisinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Schloss Elmau'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde Rusya'ya karşı ek önlemler açıklandı, küresel çapta açlıkla mücadele için 4,5 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu. G7 HANGİ KARARLARI ALDI?

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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada liderleri, Almanya'daki zirve sonrası yayımladıkları sonuç bildirgesinde; "Rusya'nın Ukrayna'ya yasadışı ve meşru gösterilemez saldırısını kınadığımızı yeniden vurguluyoruz" dedi.

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlerde Rusya'ya bağımlılığı daha da azaltma ve ülkelere tedarik kaynaklarını çeşitlendirmede yardımcı olma kararı aldı.

Sonuç bildirgesinde, "Ortaklarımızla üzerinde uzlaşılan fiyatın altında alınmadığı sürece, Rusya'nın petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yardımcı olacak tüm hizmetlere yönelik olası bir kapsamlı yasak seçeneğini değerlendireceğiz. G7 ülkeleri, bu adıma, katılmayı isteyen tüm ülkeleri davet eder" denildi.