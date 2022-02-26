Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de büyük direniş...

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Son dakika Rusya Ukrayna savaşı gelişmeleri... Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor.

İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son dakika gelişmeler...

07.10 Kiev sokaklarında çatışma çıktı

Ukrayna haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, “An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var” denildi.

Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

07.00 Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

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06.45 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

06.25 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa'dan, Rusya'ya sert tepki.

06.00 Ukrayna genelinde internet kesintileri yaşanıyor.

05.45 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna’nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekâtları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi.

05.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

04.50 Washington Post'da yer alan habere göre, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.

03.40 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

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03.20 ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.05 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'in 10 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Rus ordusunun buraya askerlerini indirmeye çalıştığı bildiriliyor. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Gözden Kaçmasın Rusların ilk hedefi benim Haberi görüntüle

02.50 Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniyçuk, Zelenski'nin İsrail Başbakanı Naftali Benenett'ten arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı. Korniyçuk, "Cumhurbaşkanımız İsrail'in hem Rusya hem de Ukrayna ile harika ilişkileri olan tek demokratik ülke olduğunu düşünüyor ve bu da görüşmelere olanak sağlamak için kullanılabilir" dedi. Korniçyuk görüşmeler için Minsk yerine Kudüs'ün daha tercih edilebilir olduğunu çünkü Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna'nın Belarus lideri Lukaşenko'nun meşruiyetine inanmadığını ifade etti.

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02.30 Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01.50 BM Güvenlik Konseyinde, Arnavutluk ve ABD'nin getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını, Rusya veto etti.

01.35 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın acil finansman talebinde bulunduğunu söyledi. Georgieva, IMF’nin Ukrayna’ya her şekilde destek olmak için yetkililerle yakından çalışacağını söyledi.

01.20 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, "Bu gece gündüzden daha da zor geçecek. Birçok şehrimiz saldırı altında: Çernihiv, Kharkiv, Donbas'taki kızlarınız ve erkeklerimiz, güneydeki şehirlerimiz, Kiev'e özel dikkat göstermeliyiz. Başkenti kaybedemeyiz. Bu gece direnmeliyiz. Ukrayna'nın kaderi şu anda belli oluyor" ifadelerini kullandı.

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01.15 Bloomberg muhabiri Laura Litvan, Washington Yönetimi'nin Kongre'den Ukrayna krizi için 6.4 milyon dolar talep ettiğini yazdı.

00.50 Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayan ülkeler arasına Kanada'da katıldı. Başbakan Justin Trudeau, Ukrayna işgali nedeniyle Putin ve Lavron'un yaptırım listesine alındığını açıkladı. Trudeau, ayrıca Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına da destek verdiğini ifade etti.

00.35 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya ile ateşkesi ve barışı görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Zelenski'nin sözcüsü, "Müzakere etmeyi reddetmedik" açıklaması yaptı.

00.10 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güney doğusundaki Melitopol şehrine hiçbir dirençle karşılaşmadan girdiğini duyurdu.