Son dakika: Putin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali dünyanın bir numaralı gündem maddesi halinde olmayı sürdürüyor. İşgalin ikinci günü biterken Avrupa Birliği ve İngiltere'yi takiben ABD de üst düzey yaptırım kararı açıkladı.

Washington Yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "ABD Avrupalı müttefiklerimizin kararıyla aynı doğrultuda Putin, Lavrov ve Rus ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerine yaptırım uygulayacak" dedi.

ABD'nin Putin ve Lavrov'a uygulayacağı yaptırımlara seyahat yasağı da dahil olacak.

BİDEN: PUTİN AMACINA ULAŞAMADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.

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ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı bölme amacında başarılı olamadığını ifade etti.

Joe Biden, "NATO'nun değerlerimizi paylaşan ve bir gün İttifak'a katılmak isteyen Avrupa Devletleri için açık kapı politikasını sürdüreceğiniz belirtti.

RUSYA'DAN JET YANIT

ABD'nin bu kararına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Batı ile ilişkilerin "geri dönülemez bir noktaya" yaklaştığı yorumunda bulundu.