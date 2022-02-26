Rusya Ukrayna savaşının haritası! Nerelerde çatışma yaşanıyor?

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Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna Savaşı’nda... Aylardır Ukrayna sınırındaki topraklarında askeri yığınak yapan Rusya, 24 Şubat sabahı itibarıyla üç farklı yönden Ukrayna'ya askeri saldırı başlattı.

Rus askerleri kuzeyden Kiev yönünde doğudan ise Donetsk, Luhansk ve Harkov'a doğru ilerledi. Güneyde de Kırım'dan yukarı doğru bir hareketlilik söz konusu...

Aslında Rusya’nın bu hamleleri yapacağının işaretleri bir süredir ortadaydı. Moskova 2 Aralık 2021’de, şu an sıcak çatışmaların olduğu alanların yakınına asker, tank ve silahlar göndermeye başladı.

Ukrayna ordusunun 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk çevresi Moskova'nın en fazla yığınak yaptığı alanların başında geliyordu.

Rusya 2022 başlarında da ortak askeri tatbikatlara hazırlık olarak yakın müttefiki olan Belarus’a ekipman ve asker göndermeye başladı.

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Şubat ayında süreç daha da hareketlendi. Rus yetkililer birliklerin kısmen geri çekildiğini duyursa da ABD'li ve Ukraynalı yetkililer tam aksine Rusya'nın Ukrayna sınırlarında varlığını daha artırdığını açıkladı.



Aşağıdaki haritada da göreceğiniz gibi Rusya'nın Ukrayna çevresinde istikrarlı bir şekilde konuşlandığı görülüyor. Hatta son bir haftada en güçlü silah sistemlerinden bazılarına sahip bir işgal gücünü de bölgeye getirdi.



İki ülke arasındaki durumu sıcak çatışmaya götüren olay ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk'daki Rusya destekli isyancıların kontrolündeki kısımlarıntalebini kabul ettiklerini açıklamasıyla başladı.23 Şubat gecesi Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesindebaşladığını duyurdu. Ardından Ukrayna'nın başkentive'ta patlamalar olduğu bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Mariupol'a asker indirdiğini ve Kiev, Harkov ve Dnipro'daki havalimanlarına, askeri karargâhlara ve askeri depolara seyir füzeleri ve balistik füzeler fırlattığını söyledi.



Askeri araçlar ayrıca Ukrayna'nın yerel saatiyle 05.00 civarında Kırım sınırından Ukrayna'ya giriş yaparken, saat 06.48 civarında Ukrayna'nın Belarus ve Rusya sınırı üzerindeki Senkivka sınır kapısından da Ukrayna'ya giriş yaptı.



Rusya’nın kara işgali, gece yarısı ağır bombardımanlarla başladı. Daha sonra bunu hava saldırılarını izledi.

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Bu saldırılar Ukrayna genelinde şehirleri, havaalanlarını ve askeri altyapıyı hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en az 137 Ukraynalı asker ve sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Aynı zamanda yetkililer, çatışmada Rusya’nın iki helikopter ve yedi uçağını kaybettiğini de duyurdu.Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunmasını ve hava üslerini devre dışı bıraktığını, Rus kuvvetlerinin 11 havaalanı, bir helikopter ve dört insansız hava aracı da dahil olmak üzere 70'ten fazla askeri hedefi imha ettiğini açıkladı.

En son Rusya Savunma Bakanlığı, Azak Denizi kıyısındaki Melitopol kentinin Rus güçleri tarafından alındığını duyurdu.

Yukarıdaki haritada ise sıcak çatışmanın şu ana kadarki özeti gösteriliyor. İlk ve ikinci dalgadaki değişimleri dikkate alırsak Rusya, Ukrayna topraklarında ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüyor.