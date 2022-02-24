Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmen tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) resmen tanımasıyla iyice yükselen tansiyon yerini bugün, sabah erken saatlerde duyulan patlama sesleriyle sıcak savaş haline bıraktı.

Ancak savaşın tek cephesi Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve DPR ile LPR'nin üzerinde hak iddia ettiği Donbas bölgesi değil. Ülkenin kuzeydoğusunda, Rusya sınırının hemen dibinde bulunan Harkov şehrinde de patlamalar yaşandığı bildirildi.

CNN International muhabiri, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'da "bir dizi gürültülü patlamaya" şahit olduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Harkov halkının metrolara sığındığı ve güneşin doğuşuyla şehri terk etmek için harekete geçen Harkovluların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

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ABD’li yetkililer, Kremlin yönetiminin Donbas bölgesiyle sınırlı olmayan tam ölçekli bir işgal planlamış olabileceği ve işgalin Harkov'dan başlayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

MEYDANLARDA İŞGALE KARŞI HAYKIRMIŞLARDI

Rusya sınırına 45 dakikalık uzaklıkta bulunan ve nüfusunun çoğunluğu etnik Rus olan Harkov şehri, iki ülke arasında sekiz yıldır süren yorucu bir gerilimin ortasında yer alıyor.

Harkov, Ukrayna için sembolik önemi de olan bir şehir. Harkov halkı, her yıl 22 Şubat'ta, Kasım 2013’te başlayan "Euromaidan (Yevromaydan) Protestoları" sonrasında seçilmiş Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesini kutluyor.

Ayrıca bugünün bir başka anlamı daha var. 2015 yılında Harkov şehrinde kutlanan “Milli Birlik” mitingine yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybedenlerin anıldığı bir gün olma özelliğini taşıyor.

Ancak bu yıl düzenlenen etkinliklere coşkudan çok endişe hâkimdi. Putin'in Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların kurduğu "cumhuriyetleri" tanıdığını açıklaması sonrasına denk gelen gösterilerin organizatörlerinden olan Voloymyr Chistilin, “Herkes bunun bir savaş ilanı olduğunu anladı. Bu kritik ve belirleyici bir andı” ifadesini kullanmıştı.

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'SALDIRI ALTINDAYIZ; İKİ TARAFIN DA KANI DÖKÜLECEK!'

Ne var ki kapıya dayanan savaş ihtimaline rağmen Harkov şehri halkı düne kadar hayatı normal akışıyla devam ettirmeye çalışıyordu.

Şehirdeki alışveriş merkezi, marketler ve semt pazarları oldukça hareketliydi. O kadar ki, yeni evli çiftler şehrin popüler mekânlarında fotoğraf çektirmeye devam ederken, sokaklar insanlarla doluydu.

Zira yaklaşık sekiz yıldır yaşanan gerginliğin sonucunda insanların büyük bir kısmı savaş ihtimalini “kanıksamış” durumda.

Düne kadar Harkov şehrinde yeni evli çiftler şehrin popüler mekânlarında fotoğraf çektiriyordu

Örneğin Washington Post'a konuşan 61 yaşındaki Evgenia Tsegonko, Rus liderin bir saat süren konuşmasını baştan sona dinlediğini söylüyordu. Birçok Ukraynalı gibi o da Putin’in “Modern Ukrayna tamamen Rusya tarafından yaratıldı” sözlerine ateş püskürdükten sonra şunları ekliyordu:

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“Söylediklerinin gerçekle yakından uzaktan ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Sarf ettiği sözler, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlâl edeceğinin bir ilanı.”

“Saldırı altındayız ve iki tarafın da bu savaşta kanı dökülecek gibi geliyor” diyen Tsegonko, “Elbette işlerin bu duruma gelmesini kimse istemez” ifadesini kullanıyordu.

AİLELER TAHLİYE İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Günlük hayatın akışı normal şekilde işlese de, muhtemel bir tahliye için yavaş yavaş eşyalarını toplamaya başlayanlar da vardı.

Ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye sınır komşusu olan Zolote köyünde yaşayan sekiz çocuklu Yuri ve Svetlana Pechenii çifti de onlardandı. Zira hemen yanında Ukrayna askeri taburu bulunan Zolote köyü Rus kuvvetlerinin harekatında ilk hedef olacak yerler arasında sayılıyor.

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Pechenii ailesi artan top sesleri arasında eşyalarını toplayıp ve tahliye kararını beklerken, Svetlana, “Son saniyeye kadar burada olacağız” diye konuşuyor; her şeyin iyi olacağına olan inancını kaybetmediğini vurguluyordu.

"Nereye gitsek?" diye kara kara düşünen Pechenii ailesi gibi birçok aile için ortak bir sorun var: Çocuklarının pasaportlarının bulunmaması nedeniyle yurt dışına çıkamayacak olmak. O nedenle birçok aile bu meseleyi aşmak için günlerdir harıl harıl belge toplamakla uğraşıyordu.

Harkov'daki Putin karşıtı gösterilerde yüzlerce insan yürüdü. Fotoğraf: Alamy

'KORKMUYORUM, BU ŞEHİR HÂLÂ YAŞIYOR'

Ancak teyakkuz havasının Harkov halkının tamamında geçerli olduğunu söylemek de mümkün değildi. Öyle ki, şehir merkezinde dolaşan kimi insanlar Putin’in konuşmasının ardından çantalarını dahi hazırlamadıklarını söylüyordu. Bazıları da ayrılıkçı bölgelerin tanınmasının kendilerini etkilemeyeceğini ifade ediyordu.

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Bölge insanlarının büyük bir kısmı, ayrılıkçıları Moskova yönetimi tarafından bölgeye yerleştirilen “vekil” güçler olarak görüyor.

Rusya'nın Belgorod kentinde bulunan askeri varlığın kendileri üzerinde ne gibi bir baskı yarattığı sorusuna yanıt veren esnaf Oleksii Marichev “Burayı ele geçirmek isteselerdi çoktan burada olurlardı” yorumunda bulunduktan sonra bu harekâtın ne kadar hızlı olacağını göstermek için parmaklarını şıklatmayı da ihmal etmiyordu.

Olanlar karşısında “Korkmuyorum" diyen Marichev, "Etrafa bakın; bu şehir yaşıyor” diye konuşuyordu.