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Rusların ilk hedefi benim

#Zelenski#Ukrayna#Rusya
Rusların ilk hedefi benim

Ukrayna’nın Rusya işgali karşısında yalnızlığı ve çaresizliği, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarına net şekilde yansıdı. Öyle ki, Zelenski adeta, Ukrayna işgalinin vücut bulmuş haline dönüştü. Zelenski, bu defa Rusya’ya görüşmeye hazır olduğu mesajı verdi.

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Önceki gece ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenski, “Rusya bizden Batı askeri ittifakında (NATO) yer almamamızı istiyor. 27 Avrupa ülkesi lideriyle temasa geçerek Ukrayna’yı NATO’ya kabul etmeye hazır olup olmadıklarını sordum. Hiçbiri net cevap vermedi. Biz Ruslar’dan korkmuyoruz ancak ülkemizin geleceği için korkuyoruz. Bu yüzden Rusya ile artık tüm konuları görüşmeye hazırız. Bizi ilgilendiren güvenlik garantilerini aldıktan sonra Ukrayna’nın bağlantısız statüsünü Moskova ile müzakere etmeye hazırız” dedi. Ukrayna’nın yalnız bırakıldığını söyleyen Zelenski, “Edindiğimiz bilgiye göre, düşman beni bir numaralı, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirledi” şeklinde konuştu. İsveç medyasına konuşan, İsveç Başbakanı Magdelena Andresson, AB ülkelerinin liderlerinin Brüksel’deki toplantısında ülkesindeki gelişmelere dair konuşan Zelenski’nin “Belki beni canlı olarak son görüşünüz olabilir” diyerek vedalaştığını aktardı.

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‘ÜLKEMİZİ SAVUNUYORUZ’

Kendisinin hedef olduğunu belirtmesinin ardından ülkeden kaçtığı iddiaları ortaya atılan Zelenski dün akşam bir video mesaj yayınlayarak “Hepimiz buradayız, Kiev’deyiz. Ukrayna’yı savunuyoruz” dedi. Başkentteki cumhurbaşkanlığı binasının önünde çekilen videoda Zelenski’nin yanında Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’in de aralarında bulunduğu yardımcıları yer alıyor.

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BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Video mesajının ardından Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden ile “Yaptırımların güçlendirilmesi, savunma yardımı ve savaş karşıtı bir koalisyonun tartışıldığını” kaydederek Ukrayna’nın “güçlü” Amerikan desteği için “minnettar” olduğunu belirtti.

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