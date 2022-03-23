Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'e ağır darbe!

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Savaş son sürat devam ediyor.

Dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.

Putin'in Ukrayna ile savaşının başlamasından bu yana 15. üst düzey komutanını kaybettiği bildirildi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Albay Alexei Sharov 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.

Albay Alexei Sharov, Ukrayna'da ölen en son üst düzey Rus subayı oldu. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar kısa sürede bu kadar fazla komutan kaybetmediği belirtiliyor. Albay Alexei Sharov, Ukrayna'da ölen en son üst düzey Rus subayı oldu. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar kısa sürede bu kadar fazla komutan kaybetmediği belirtiliyor.

Ukrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri'ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Sharov'un ölümü, 45. Mühendislik Alayı Komutanı Albay Nikolay Ovcharenko'nun ölümünün ardından geldi.

SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?

Pentagon savaşta 7 bin Rus askerinin ödüğünü tahmin ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre ise bu sayı 14 binin üzerinde.

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Dün Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak bir tartışma başlatmıştı.

Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurmuştu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırılmıştı.

Gazetenin editörü Vladimir Sungorkin BBC’ye yaptığı açıklamada bunun bir siber saldırı sonucu habere eklendiğini ve gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını açıklamıştı.

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi. Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

07.14 ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmek için Brüksel'e gidiyor. Brüksel'in ardından Cuma günü de Polonya'nın başkenti Varşova'da olacak.

Biden'a ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın Avrupa ziyareti için "Ukrayna'ya askeri desteğin bir sonraki aşamasını liderlerle görüşme fırsatı bulacak" dedi.

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Sullivan, Biden'ın "Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama konusunun da görüşüleceğini" ve var olan yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

07.04 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un "Rusya'nın varoluşuna tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceğine" dair sözlerine tepki gösterdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Moskova'dan gelen açıklamanın "tehlikeli" olduğunu söyledi: "Bu nükleer bir gücün yapması gerektiği gibi sorumlu bir davranış değil."

Kirby, Pentagon'un şu ana kadar stratejik duruşlarını değiştirmeleri gereken bir değişiklik tespit etmediklerini ve durumu her gün yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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06.32 Dünya Sağlık Örgütü Polonya yetkilileri, Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin başta travma olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunları için desteğe ihtiyaç duyduğunu, 30 bin kişinin ise çok ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine videokonferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edecek.

00.48 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın ancak varoluşuna bir tehdit durumunda nükleer silah kullanacağını söyledi.

Peskov CNN televizyonunda nükleer silahlara ilişkin soruyu Peskov şöyle yanıtladı:

“Bizim bir iç güvenlik konseptimiz var ve bu herkese açık. Nükleer silah kullanımının şartlarına dair her şeyi burada okuyabilirsiniz.

“Yani eğer ülkeye yönelik bir varoluşsal tehdit olursa, bu konsept dahilinde, (nükleer silah) kullanılabilir”

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Rusya lideri Putin, 24 Şubat’taki işgalden dört gün sonra ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 4500 civarında savaş başlığı -nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması- var.

21.40 Rus ordusu Ukrayna’nın doğusunda Donetsk Oblastı’nda yer alan Kramatorsk şehrini bombaladı. Rus bombardımanı çevrede bulunan siviller tarafından anbean kayıt altına alınırken, Rus ordusunun hedef aldığı noktalar ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

21.25 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'yı ele geçirmeyi planladığı yolundaki değerlendirmelere yanıt verdi. Peskov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" sadece birkaç gün süreceğini kimsenin düşünmediğini ifade etti. Peskov, askeri harekâtın planlara uygun ilerlediği tezini de yineledi.

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21.20 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirten Sullivan, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek. Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi. Sullivan ayrıca ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı

21.19 Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de yıkım her geçen gün artıyor. Rus ordusuna bağlı milislerin oluşturduğu Donetsk Halk Milisleri tankçı birlikleri kentte birçok noktada Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu’da Rus birliklerini tanklarla direnmeyi sürdürüyor.

20.10 ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Mariupol şehrini Azak Denizi'nden bombalamaya başladığını belirtti. Amerikalı yetkili, kıyı şehrine yönelik saldırılarda yedi geminin kullanıldığını söyledi. Söz konusu isim, gemilerden bir kısmının mayın tarama, bir kısmının amfibi çıkarma gemisi olduğunu, bazılarının ise kuşatma altındaki şehre saldırıya katılan su üstü gemileri olduğunu belirtti.

20.02 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Rus askerlerine çeşitli ödüller sunarak teslim olmaya teşvik ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar pes ediyor. Rus ordusunun dağılmaya başladığına dair haberler olduğunu söylemiştim. Şimdi artık anlatabilirim. Görüntü paylaşacaktım ancak paylaşmamamı istediler. Rus askeri ödül karşılığında tankını teslim etti. Peki bu nasıl oldu? Ukrayna polisini Ruslar birkaç hafta önce aramaya başladılar. Bizi arayan numaralara da nasıl teslim olmaları gerektiğini anlatan mesajlar attık. Birkaç gün önce bizi Mişa adında biri aradı. Nereye gelmesi gerektiğini söyledik” dedi.