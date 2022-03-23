Son dakika... Putin duyurdu: Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlar ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' dedi.

Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Yapılacak değişiklik sadece ödemede kullanılacak para birimine ilişkin olacak. Sözleşmelerde öngörülen miktarda doğal gaz sağlamaya devam edeceğiz. Gazprom'a ödemede kullanılacak para birimi konusunda sözleşmelerde değişikliği yapması için talimat verilecek. Merkez Bankası ve hükümet, bu operasyonların rubleye döndürülmesi konusunda çözümleri bir hafta içinde ortaya koyacaklar'

Putin ayrıca Rus varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını belirtti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.