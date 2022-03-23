Dünya bu soruya yanıt arıyor... Tankların devri sona mı eriyor?

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Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. 28 gündür süren savaştan çıkarılacak dersler hakkında kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken.

Ancak şimdiye kadar gördüklerimiz, askeri çevrelerde savaşın geleceği ve özellikle de tankın kara savaşındaki yerini tartışmaya açmış durumda.

Zira Amerikan Javelin ve İngiliz NLAW (Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı) gibi taşınabilir tanksavar füzeleriyle donatılmış Ukrayna Ordusu Rus güçlerine ciddi hasar vermiş durumda.

Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oryx'e göre, Rusya üç haftalık çatışmalarda en az 270'i tank olmak üzere 1600'den fazla araç ve ekipman kaybetti.

ABD yapımı taşınabilir Javelin tanksavar füzeleri ve İngiliz NLAW füzeleri Ukrayna birliklerinin Rus tank ve ZPT'lerine karşı ellerindeki en güçlü silah olarak göze çarpıyor. ABD yapımı taşınabilir Javelin tanksavar füzeleri ve İngiliz NLAW füzeleri Ukrayna birliklerinin Rus tank ve ZPT'lerine karşı ellerindeki en güçlü silah olarak göze çarpıyor.

Bunun Rusya'nın bölgedeki aktif gücünün neredeyse yüzde 10'una denk geldiği düşünülüyor. Bu veriler ışığında pek çok uzman tank ve ZPT'lerin (zırhlı personel taşıyıcı) modasının geçtiğini iddia ediyor.

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Bu isimlerden birisi olan Atlantik Konseyi'nin eski Kıdemli Üyesi Anders Åslund'a göre Ukrayna'da yaşananlar savaşın nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

'ÇOK PAHALILAR VE KOLAYCA YOK EDİLİYORLAR'

Tank ve ZPT'lerin çok pahalı olduğunu belirten Åslund çeşitli hafif tanksavar silahları veya insansız hava araçlarıyla kolayca yok edilebildiklerinin altını çiziyor.

Ancak savunma sanayi analisti Nicholas Drummond bu sonuca varmak için çok erken olduğu görüşünde. Eski bir İngiliz subayı olan Drummond Rusya'nın yaptığı stratejik hataların tanklarını açık hedef haline getirmiş olabileceğini belirtiyor.

RUS ORDUSUNUN HATASI TANKLARI AÇIK HEDEF YAPTI

Drummond'a göre, Rus tankları piyade, topçu ve hava gücü tarafından daha iyi ve koordineli bir şekilde desteklenseydi, taşınabilir anti tank silahlarına karşı bu kadar savunmasız olmayacaklardı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde araştırma direktörü Paul Scharre ise tankların uzun vadede savaş alanındaki rolünün değişeceği görüşünde.

Scharre'e göre, günümüzde hala kara birliklerinin en önemli unsuru olarak kabul edilen tanklar zamanla daha çok kalan düşman birliklerini öldürerek veya yakalayarak askeri operasyonu tamamlamayı sağlayan süpürme operasyonlarında görev alacak.

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Başka bir deyişle tanklar ana saldırı silahı olmaktan çıkıp, çatışmanın son evresinde devreye girecek bir unsur haline gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011 yılında bir T-90AM muharebe tankının içini inceliyor. Global Firepower verilerine göre, Rus ordusunun envanterinde 12 bin 500'e yakın tank ve 30 binin üzerinde zırhlı araç bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011 yılında bir T-90AM muharebe tankının içini inceliyor. Global Firepower verilerine göre, Rus ordusunun envanterinde 12 bin 500'e yakın tank ve 30 binin üzerinde zırhlı araç bulunuyor.

ELON MUSK ETKİSİ: UYDULARI KULLANARAK TANKLARI YOK EDİYORLAR

Öte yandan özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın Starlink uydularının Ukraynalı insansız hava araçları tarafından Rus tanklarını yok etmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Ukrayna Ordusunun özel hava birimi Aerorozvidka'da görev alan bir uzman The Times of London'a yaptığı açıklamada ordunun silahlarının düşman hedeflerine kilitlenmesine izin vermek için Musk'ın uydu ağına bağlandığını açıkladı.

İNGİLTERE TANKLARININ 3'TE 1'İNİ HURDAYA AYIRACAK

Yeni teknolojiler tank çağının sonu mu olacak bilinmez ancak pek çok ordu tank merkezli yapısını değiştirmek için harekete geçiyor.

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Geçtiğimiz yılın Mart ayında, İngiltere, hükümetin odağını siber savaş ve insansız hava araçlarına kaydırmasıyla ordunun büyüklüğünün de azaltılacağını duyurmuştu.

Aynı açıklamada 227 Challenger tanklarının üçte birinin modernize edilmek yerine hurdaya ayrılacağının altı çizilmişti.

ABD'nin 2019 yılından bu yana Ukrayna'ya Javelin füzeleri sağladığı belirtiliyor. Ancak Ukrayna'ya kaç adet Javelin gönderildiği kesin olarak bilinmiyor. ABD'nin 2019 yılından bu yana Ukrayna'ya Javelin füzeleri sağladığı belirtiliyor. Ancak Ukrayna'ya kaç adet Javelin gönderildiği kesin olarak bilinmiyor.

The Washington Post'tan Max Boot ABD'nin bir yandan 40 yaşındaki, 80 tonluk M1A2 Abrams tanklarını modernize ederken bir yandan da insansız kara araçlarıyla birlikte bir hafif tank geliştirdiğine dikkat çekiyor.

Tankların devrinin sona erip ermediği konusunda bir fikir birliği bulunmadığının altını çizen Boot'a göre, tarafların üzerinde anlaşabileceği tek şey, Rusya'nın tanklarını savaş alanında kötü bir şekilde kullandığı, Ukrayna'nın ise Rusya'nın beceriksizliğinden yararlandığı.

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Boot asıl sorulması gereken sorunun orduların gelecekte tankları olup olmayacağı değil, neye benzemeleri gerektiği olduğunun altını çizdi.

ABD'nin Robotik Savaş Aracı programına dikkat çeken Boot önümüzdeki dönemde tankların insanlı ve insansız, ağa bağlı bir kurt sürüsü olarak birlikte çalışan, farklı araçlardan oluşan bir aile olması gerektiği fikrinin tartışılması gerektiği görüşünde.

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