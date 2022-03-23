Batılı devletler Rusya’yı G20’den çıkarmayı, Putin, G20 Zirvesi’ne katılmayı planlıyor!

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Rusya’nın Jakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Putin’in G20 Zirvesi’ne katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Rusya’nın Jakarya Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, G20 Zirvesi’ne Putin’in de katılmayı düşündüğünü belirterek, “Sadece G20 değil, birçok organizasyon Rusya’yı istemiyor. Batı’nın davranışları kesinlikle orantısız” dedi. Bu yıl Endonezya’da gerçekleştirilecek 2022 G20 Zirvesi’nin 30-31 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Batılı müttefikler ve ABD, Ukrayna’ya saldırıları sonrası Rusya’nın büyük ekonomilerin yer aldığı G20 grubunda kalıp kalmayacağını tartışıyor. Putin'in G20 zirvesine gideceğinin açıklanması bir anda ortalığı karıştırdı

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RUSYA G20’DEN ÇIKARILACAK

Amerikalı kaynaklara dayandırılan haberlere göre ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya'yı G20'den çıkarmanın yollarını arıyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre G20 üyesi ülkeler çoktan kendi aralarında Rusya’yı saf dışı bırakmanın yollarını tartışmaya başladı. Hatta dün Polonya’nın ABD'ye bunu resmen bildirdiği de konuşulanlar arasında. Polonya’nın bu teklifine ABD’nin sıcak baktığı iddia edildi.

Polonya ve ABD arasında gerçekleşen bu görüşmeden sonra ABD’li bir yetkili şu açıklamayı yaptı:

"Polonya’nın bu duruşuyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Henüz bu konuda bir kararımız olmasa da Polonya’nın bu talebini doğru ve geçerli buluyoruz.”

Batı dünyası Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte sayısız yaptırımı devreye soktu. Genellikle ekonomik olan bu yaptırımların bir kısmı Rusya’nın diplomatik olarak da yok sayılması ve dünya genelindeki önemli birliklerde yok sayılmasını öngörüyor. Geçen yılki G20 zirvesinden bir kare

HANGİ ÜLKELER KARŞI ÇIKACAK?

G20 konusundaki bu teklife şimdilik sıcak bakmayacak sadece 3 ülke olabilir: Bunların Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan olduğuna inanılıyor. Hatta bu durum gerçekleşirse G7 ülkelerinin protesto amacıyla Endonezya’da yapılacak G20 zirvesini boykot etmesi bile söz konusu olabilir.

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Bu söylentiler henüz doğrulanmadan ilk tepkiyi veren ülke Çin oldu. AFP'de yer alan habere göre Çin, Dışişleri sözcüsü Wang Wenbin'in ağzından kararı desteklemeyeceklerini açıkça belirtti. Wang Wenbin "G20 uluslararası bir ekonomik birlik, Rusya bu birliğin önemli bir parçası ve hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkenin birlikten atmaya hakkı yoktur." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a göre bu yıl Rusya için uluslararası arenada durum oldukça zorlaşacak.

Tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'nın Endonezya'daki büyükelçisinin Vladimir Putin'in bu yıl düzenlenecek olan G20 zirvesine katılmayı planladığını açıklaması büyük şaşkınlık yarattı.

Rusya, 2000'lerde G8 olarak genişletilen grubun bir parçasıydı ancak 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra bu gruptan çıkarılmış; grubun adı da G7 olarak değiştirilmişti.



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Putin ve Trump Hamburg'daki G-20 toplantısında (2017)

HİNDİSTAN’A MESAJ

AB’li bir yetkili “Endonezya’ya Rusya’nın orada bulunmasının doğuracağı diplomatik sorunlar kesin bir dille aktarıldı.” Diyerek durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Endonezya cephesi ise henüz herhangi bir ülkeyi saf dışı bırakma yolunda olmadıklarını belirtiyor.

G7 üyesi ülkelerden bir kaynak ise Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkeleri de karar konusunda Rusya’nın yanında durabileceğine inanıyor. Şayet G7 ülkeleri protesto amacıyla G20 toplantısına katılmazlarsa bunun da özellikle Hindistan’a güçlü bir mesaj yollamak amacı taşıyacağı düşünülüyor.

HER BİRLİK RUSYA’DAN KURTULMA PEŞİNDE

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Rusya’nın diğer uluslararası örgütlerdeki varlığı da tartışmalı hale gelmiş durumda. Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri hangi formatta olursa olsun Rus yetkililerle bir araya gelmekten kaçınıyor.

Ukrayna lideri Zelenski işgalin ilk gününden beri Batılı devletlere ve NATO'ya çağrı yapıyor

Örgüt yetkililerinden biri konuyla ilgili olarak “Birçok devlet Rusya’nın aldığı pozisyon nedeniyle çekinceli davranıyor. Bunun yansımalarını da uluslararası organizasyonlarda görmek mümkün.” diyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak Dünya Ticaret Örgütü’nde Rusya ile görüşmeyen ülkelerin AB üyesi ülkeler, ABD, Kanada ve İngiltere olduğunu söylüyor.

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LAVROV’UN SÖZLERİ TANSİYONU ARTIRDI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta diplomatik cephe açma çalışmaları da zorlklarla sürüyor. Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" diyerek tansiyonu bir kez daha yükseltti.

Lavrov açıklamasında ayrıca "Suçu ve suçluyu belgelemek BMGK'nın görevidir. Biz bu konu ile ilgili baya endişeliyiz. Her iki tarafından da düşüncesini bilmeliyiz. Uluslararası kuralların ihlal olmaması için harekete geçmeliyiz. Sadece kendi çıkarlarımız çerçevesinde değil her iki tarafı da düşünmeliyiz." ifadelerine yer verdi. Lavrov'un NATO ile ilgili son açıklaması korku yarattı

NATO’YA BASKI ARTIYOR

Öte yandan Polonya’nın Rus elçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve 40 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği de gelen haberler arasında.

Komşu ülkeler savaşın sonunu korku içinde beklerken Estonya da NATO’dan Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı Doğu Avrupa’ya kalıcı bir birlik yerleştirmesini istiyor.

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Yarın geçekleşecek NATO zirvesi öncesinde Estonya’nın daimî temsilcisi Jonatan Vseviov “Bundan böyle güvenlik konusunda bambaşka şartlar oluştu. Yeni bir Ukrayna doğacak, yeni bir Rusya olacak. Ve elbette Avrupa da yeniden şekillenecek. Artık 24 Şubat’tan öncesine dönme şansımız kalmadı.” diyerek NATO’dan taleplerinin nedenini açıklıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından çoğu ABD’li olmak üzere 20 binden fazla NATO birliği Baltık ülkelerine, Polonya’ya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırılmış durumda.

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